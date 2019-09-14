للسينما عروض في المهرجان

اعتبر مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين أن معرض الكتاب كنشاط ثقافي من أهم الفعاليات الثقافية في سورية لأنها الفعالية الأولى الضخمة التي عادت بعد الحرب، فوجود معرض الكتاب مهم جداً كفعالية داعمة للثقافة في سورية وهي فعالية تحض على القراءة، ونحن اليوم بعصر التقانة الحديثة ودائماً يقل دور الكتاب، وخصوصاً بين فئة الشباب، وينحسر إلى درجة كبيرة بسبب وجود الثورة التقنية الكبيرة لمصلحة وسائل التواصل الاجتماعي.

أهمية معرض الكتاب أن تعيد بشكل أو بآخر التواصل مع الكتاب والورق، مع هذا الإرث الجميل الذي لا بد من المحافظة عليه، وحض الشباب على القراءة التي أصفها برياضة العقل وتحافظ على كل فعاليات العقل.

وعن مشاركة المؤسسة فهي تأتي من خلال عروض سينمائية لأفلام روائية مأخوذة عن روايات عالمية، ولطالما كان للرواية تاريخياً دوراً كبيراً في السينما والدراما، وفي الحقيقة، الأدب لا ينفصل عن السينما لأنها بالأساس فن جامع لمجموعة فنون، وهو ركن أساسي من أركان السينما، لذلك حرصنا في معرض الكتاب أن تكون العروض السينمائية من أفلام مأخوذة عن روايات عربية وعالمية.