برجك اليوم – الأحد 15 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان جرب أن تمشي في الشارع منتبهاً إلى عيون الآخرين لترى فيها نظرة معجبة، لتسعدك جاذبيتك وتستقطب الأنظار، وقد يتلازم المسار العاطفي مع المسار العائلي ليحملا الفرح.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تعَود على التأني قبل الوثوق في الآخرين، وقد تظلم في بعض المواقف أو تتفوه ببعض الكلمات العفوية وخاصة في اجتماع أو وسط صداقات ما يعرضك للخسارة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تحتفل بتطور جيد وربما تلتقي بأصدقاء جدد أو تشارك بحدث اجتماعي مميز أو مفرح، وقد تنطلق بديناميكية وفرح وحب وآمال جديدة ووعود مستقبلية نحو أشخاص تحبهم.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد يكون إنزعاجك من أحد الأصدقاء بسبب كلمة أو خلاف على وجهة نظر، فحاول أن تتقبل الآخرين بعيوبهم واغفر لهم أخطاءهم حتى لو أزعجوك بكلمة جارحة وغير مقصودة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب يوم للتناقش في مستندات أو أوراق مهمة تتخطى الصعاب، وقد تسمع بترقية لك، فوضح مواقفك واسمع حوارات الآخرين، فاليوم للعمل والدعم ولمشاعر جميلة تشعر بها.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول محيطك داعم وربما تفرح لصديق يساعدك لحل بعض الأمور المعلقة، وتنال ما تستحقه من تقدير، فاليوم جيد لتأييد حولك الذي يغير حياتك للأفضل.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أكثر من مسألة بحاجة لحل، انتبه إلى التفاصيل الصغيرة ولا تجعلها عائقاً، فواجه مشاكلك ولا تتهرب منها وحاول أن تستعمل علاقاتك لحل هذه المشاكل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الأعمال المرهقة تقوم بها بنفسك ولكنك قد تكتشف أنك دائم الانشغال حتى إنك لا تجد وقتاً للراحة وهذا يجعلك تقترب من معاونين تستطيع الاعتماد عليهم في أوقات الشدة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تتقدم في عملك والأخبار مطمئنة تحمل السعادة ما يعزز قدرتك على التعبير، فأنت محترف في أن تعرض حججك المنطقية على طاولة الحوار وشرح آرائك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني انتبه إلى العائلة أو الصحة فهما مصدر اهتمام وهذا يقلقك وقد تشعر بصعوبة لاستعادة نشاطك، وقد تتعرض لخيار كبير أو جدل مع من حولك حول أمور تخصك بشكل شخصي.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد يطرأ ما يجعلك أكثر تفاؤلاً وقد تتلقى عرضاً يلائمك فأنت تطمح إلى تغيير حياتك، وتشق طريقك في الحياة بسعادة تمنحها لمن حولك وتتلقاها من محيطك الشخصي.