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من دون فوائد وخاص لشراء السلع من «السورية للتجارة» … نجم: منح قرض بـ300 ألف والتسديد لمدة 4 سنوات

| علي محمود سليمان

الأحد, 15-09-2019

كشف مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأنه تم الاتفاق مع المصارف العامة بخصوص قرض 300 ألف ليرة ويتم تقسيمه إلى مبلغ 50 ألف ليرة لكل 6 أشهر والتسديد لمدة 4 سنوات من دون فوائد، مؤكداً أنه خاص بشراء السلع الأساسية الغذائية من صالات المؤسسة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح نجم أنه على المواطن التوجه بطلب للمصرف للحصول على قرض للشراء من «السورية للتجارة» بعد تقديمه بياناً بالراتب ويحصل على إشعار من المصرف بالموافقة على منحه قرضاً بقيمة 50 ألف ليرة كحدّ أعلى.
وأضاف: يقدم الإشعار لإحدى صالات المؤسسة ليحصل على فاتورة بالمواد التي اشتراها ليقدمها للمصرف، مبيناً أن السلع المتضمنة بالقرض هي المواد الغذائية الموجودة في الصالات سواء كانت مصنعة محلياً أم مستوردة.
وفيما يتعلق بالقرض الخاص بالسلع المعمرة لشراء الأجهزة الكهربائية والمفروشات المنزلية أكد نجم أنه تم التوقيع عليه مع مصرف التسليف الشعبي وهو بقيمة 500 ألف ليرة بفائدة 7 بالمئة لمدة 3 سنوات.
وبين نجم أن المواطن يتقدم بطلب لمصرف التوفير للحصول على القرض فيتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمصرف للحصول على إشعار لمرة واحدة من المصرف، وتقديمه للمؤسسة لشراء الأجهزة التي يريدها، ونقدم له فاتورة بقيمتها من أجل تقديمها للمصرف.
ولفت نجم إلى أن القرضين يتم منحهما لكل العاملين في القطاع العام الحكومي والعسكريين والعقود السنوية.

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