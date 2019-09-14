السيسي: ما حدث في سورية كان مخططاً واستخدم الإرهاب لتدميرها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ما حدث في سورية كان مخططاً له، حيث تم استخدام التنظيمات الإرهابية لتدميرها وتدمير عدد من دول المنطقة.

وقال السيسي في مداخلة له خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بعنوان «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً»: إن تكلفة استخدام الإرهاب لتدمير الدول ليست عالية وهو ما حدث في سورية، التي تعرضت للمخططات الإرهابية لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أنه تم استخدام الإرهاب لاستهداف سورية وليبيا وتدميرهما.

وبين الــرئيس المصري أنه لا يمكن لحرب تقليدية أن تدمر دولة كما يفعل الإرهاب، مشبهاً ما يفعله الإرهاب بالدول بما يفعله مرض السرطان في جسم الإنسان.وأضافت دشاش: كما أنه تجاهل الأهداف الخاصة بالمركز ليفهم من هذا الأمر محاولة لمنعه من القيام بمهامه على أكمل وجه وأبرزها قبول المدخلات وقياس المخرجات.

وطلبت دشاش من التعليم العالي الاستمرار بوضع الإستراتيجيات ولكن مع الاستفادة من الأدوات والأذرع التنفيذية المفترض الاعتماد عليها بشكل أكبر وخصوصاً مركز القياس والتقويم الذي له العديد من المهام والصلاحيات الواسعة.