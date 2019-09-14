الأولى

السيسي: ما حدث في سورية كان مخططاً واستخدم الإرهاب لتدميرها

| وكالات

الأحد, 15-09-2019

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ما حدث في سورية كان مخططاً له، حيث تم استخدام التنظيمات الإرهابية لتدميرها وتدمير عدد من دول المنطقة.
وقال السيسي في مداخلة له خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بعنوان «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً»: إن تكلفة استخدام الإرهاب لتدمير الدول ليست عالية وهو ما حدث في سورية، التي تعرضت للمخططات الإرهابية لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أنه تم استخدام الإرهاب لاستهداف سورية وليبيا وتدميرهما.
وبين الــرئيس المصري أنه لا يمكن لحرب تقليدية أن تدمر دولة كما يفعل الإرهاب، مشبهاً ما يفعله الإرهاب بالدول بما يفعله مرض السرطان في جسم الإنسان.وأضافت دشاش: كما أنه تجاهل الأهداف الخاصة بالمركز ليفهم من هذا الأمر محاولة لمنعه من القيام بمهامه على أكمل وجه وأبرزها قبول المدخلات وقياس المخرجات.
وطلبت دشاش من التعليم العالي الاستمرار بوضع الإستراتيجيات ولكن مع الاستفادة من الأدوات والأذرع التنفيذية المفترض الاعتماد عليها بشكل أكبر وخصوصاً مركز القياس والتقويم الذي له العديد من المهام والصلاحيات الواسعة.

مقالات ذات صلة

الأحد, 15-09-2019

أثر في إنتاج 5 ملايين برميل من النفط في اليوم … القوات اليمنية ترد وتؤلم السعودية في «أرامكو»

الأحد, 15-09-2019

«النصرة» تستجدي حاضنتها.. والجيش يرد على الخروقات ويتمسك بالهدنة … السعدون لـ«الوطن»: الإرهابيون منعوا الأهالي من الوصول لـ«أبو الضهور»

الأحد, 15-09-2019

دفعة من ألفي شخص ستخرج من «الركبان» قريباً

الأحد, 15-09-2019

جلسة ساخنة مرتقبة والأوضاع المعيشية تتصدر المشهد … «الشعب» يستقبل اليوم تحت قبته الحكومة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock