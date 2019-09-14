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دفعة من ألفي شخص ستخرج من «الركبان» قريباً

| حمص - نبال إبراهيم

الأحد, 15-09-2019

قالت مصادر خاصة لـ«الوطن»: إن هناك أنباء مؤكدة عن خروج دفعة جديدة من قاطني «مخيم الركبان»، الواقع داخل منطقة التنف المحتلة من الاحتلال الأميركي على الحدود السورية الأردنية، باتجاه مناطقهم خلال الأيام القليلة القادمة، بالتزامن مع الانتهاء من عملية توزيع المساعدات الإنسانية والصحية داخل المخيم.
وأوضحت أنه كان من المتوقع خروج دفعة من المدنيين فور الانتهاء من عملية التوزيع، إلا أنه حصل تأخير بخروج هذه الدفعة نتيجة لأسباب لوجستية تتعلق بالجهة المشرفة، (فريق الأمم المتحدة)، على عملية الخروج من ناحية تأمين الحافلات ودراسة وجهة الخروج، مبينة أن الدفعة التي ستخرج قريباً ستضم نحو 2000 شخص.

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