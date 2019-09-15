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الرياضة تحد من خطر سرطان الثدي

| وكالات

الإثنين, 16-09-2019

تحد المواظبة على ممارسة الرياضة من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.
كما تلعب الرياضة دوراً مهماً أثناء علاج سرطان الثدي، حيث إنها تحارب متلازمة الإنهاك، التي غالباً ما تهاجم المصابات بسرطان الثدي، كما أن ممارسة الرياضة أثناء الخضوع للعلاج الكيماوي تحد من الآثار الجانبية.
وإضافة إلى ذلك، تحد المواظبة على ممارسة الرياضة من خطر حدوث انتكاسة بعد الخضوع للعلاج، فضلاً عن أنها تعمل على تحسين الحالة النفسية، ما يسهم في مواجهة الاكتئاب، الذي غالباً ما يرافق المريضات.

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