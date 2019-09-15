اقتصاد

3500 مشترك بمزود خدمة adsl في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في حمص

| نبال إبراهيم

الإثنين, 16-09-2019

بين رئيس فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص محمد حسان النجار لـ«الوطن» أن فرع الجمعية حقق إيرادات بما يزيد عن 10 ملايين ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه من مختلف الخدمات التي يقدمها ، مؤكداً أن هدف الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية غير ربحي بقدر ما هو الارتقاء بقطاع المعلوماتية والقطاعات المرتبطة فيه من النواحي العلمية والتقنية والثقافية والمهنية وصولاً إلى اقتصاد المعرفة الرقمي.
وكشف أن العدد الإجمالي للمشتركين بمزود خدمة الانترنيت (adsl) في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص وصل إلى 3500 مشترك محققة بذلك إيرادات تصل إلى 700 ألف ليرة سورية شهرياً، فيما بلغ عدد بوابات الإنترنيت الممنوحة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه حوالي 700 بوابة بقيمة إيرادات إجمالية تقدر بنحو 140 ألف ليرة سورية شهرياً، وبلغ عدد الدارات المؤجرة التي تستخدم لدى البنوك والشركات الاقتصادية والمنشآت الصناعية الكبرى 6 دارات بقيمة مالية إجمالية تزيد عن 300 ألف ليرة سنوياً، لافتاً أن الفرع استضاف 20 موقعاً إلكترونياً و«دومين» بقيمة 400 ألف ليرة سورية سنوياً، أي بما يعادل 20 ألف ليرة لكل موقع سنوياً، كما منح قرابة 20 خدمة Iptv بقيمة 200 ألف شهرياً منذ بداية العام الجاري.
مبيناً أن الفرع قام باحتضان 15 مشروعاً لطلاب من جامعة البعث في مختلف مجالات تقانة المعلومات والاتصالات والتحكم والحواسيب بشكل مجاني حتى تاريخه.

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