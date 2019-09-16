فيلما المخرج باسل الخطيب في أستراليا

للمرة الثانية يقدم المخرج باسل الخطيب أفلامه في أستراليا حيث من المقرر عرض فيلمي «دمشق حلب» و«الاعتراف» للجمهور العربي والأسترالي في مدينتي سيدني وملبورن في الفترة الواقعة بين 20 و30 أيلول.

وكان الخطيب أول مخرج سوري وعربي تعرض أفلامه ضمن تظاهرة فنية كبيرة في القارة الأسترالية، حيث عرضت قبل عامين أفلام «مريم» و«سوريون» و«الأب» ولاقت قبولاً واسعاً، حيث أتاحت الفرصة للجمهور مقاربة الوضع في سورية من وجهة النظر الوطنية والإنسانية التي تقدمها هذه الأفلام والاطلاع على أحدث الإنتاجات للمؤسسة العامة للسينما.

وتم استقبال المخرج الخطيب في البرلمان الأسترالي حيث تحدث عن الوضع في سورية وظروف الإنتاج السينمائي.

ومن المتوقع أن يتابع الخطيب فور عودته من جولته الأسترالية تصوير مسلسله الجديد «حارس القدس» في مدينة حلب، وهو المسلسل الذي يروي قصة حياة مطران القدس الراحل ايلاريون كبوجي الذي كان قد بدأ تصويره في مطلع أيلول، بهذا المسلسل يعود المخرج الخطيب إلى الدراما التلفزيونية من جديد بعد سنوات من العمل السينمائي قدم خلالها سبعة أفلام روائية طويلة.