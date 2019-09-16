الفتوة يُعهّد مبارياته وتأجيل الدوري جاء في مصلحته

نجحت إدارة نادي الفتوة بتعهيد مباريات فريقها الكروي الأول في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ ثماني سنوات «طيلة فترة إقامة النادي خارج دير الزور» وذلك بإعلانها عن مزاد علني لتعهيد كامل مباريات الموسم الحالي وقد تم إلغاؤه لعدم الوصول للرقم السري الذي وضعته الإدارة التي أعادت المزاد على مباريات الذهاب فقط وعددها ست مباريات فوصل الرقم لـ4 ملايين و750 ألف ليرة سورية حملها مناصفة المتعهدان عمار السلوم وتاج الدين كاشي.

وسيلعب الفتوة ذهاباً على أرضه المفترضة دمشق أمام كل من الساحل والشرطة وحطين والاتحاد والنواعير والوحدة.

واستفاد نادي الفتوة من قرار تأجيل الدوري الذي أقرته لجنة تسيير الأمور في اتحاد كرة القدم وقد طالب به سابقاً من أجل الوصول إلى جاهزية فريقه القصوى.

وجاء في تبرير الطلب عدم قدرة النادي على تأمين حجوزات للملاعب التدريبية في دمشق وانتظار تجهيز ملعب دير الزور البلدي بعد إشارات وردت من هناك تفيد بانتهاء أعمال التأهيل المبدئية للملعب وعودة الأمل بإمكانية لعب الفتوة لكامل مبارياته في الموسم الجديد على ملعبه.

في الميدان اعتذر رجال الفتوة عن ملاقاة الطليعة ودياً في حماة لعدم جاهزية الفريق في الوقت الحالي الذي شهد رفع المعدل التدريبي والتركيز على جاهزية اللاعبين الجدد الملتحقين بصفوف الفريق مؤخراً والذي لا يزال بانتظار إتمام الاتفاق النهائي مع المدافع زين الفندي والحارس شاكر الرزج العائدين من العقوبة الاتحادية ولاعب الوسط أسعد الخضر القادم من حطين.

إدارة النادي أعادت تشكيل رابطة محبي وداعمي النادي التي ترأسها رئيس الرابطة الأسبق ناصر الرداوي بدلاً عن زياد الرداوي الذي تمت تسميته مديراً للعلاقات العامة في النادي.

رئيس الرابطة الجديد وفور توليه مهامه تبرع بمبلغ نصف مليون ليرة وقام بحملة تبرعات في مدينة الحسكة «مكان إقامته الحالية» أثمرت عن جمع مبلغ إضافي قارب 800 ألف ليرة سورية وتأتي هذه الحملة استكمالاً للنداءات التي أطلقها محبو النادي للمساهمة بالدعم المادي وسط الضائقة المالية الشديدة والالتزامات الكبيرة المترتبة على عاتقه، وأولها تسديد قيمة نسبة مقدمات العقود لاتحاد الكرة التي تبلغ نحو خمسة ملايين ليرة سورية وكان لفرع رياضة الدير دور أيضاً في مد يد الدعم بتقديم مبلغ مليون ونصف أرسلها رئيس الفرع مؤيد النجرس لحساب النادي، فيما لا يزال الجميع بانتظار المقترح الذي تبناه الفرع بإجراء تعديل في إدارة النادي وإدخال داعمين جدد أبرزهم المتعهدان عمر المدلول وخالد باطوس، وحسب بعض المصادر فإن المقترح بات بعهدة المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وهو بحاجة الموافقة عليه لإعلانه بشكل رسمي.