بولونيا يشاكس كبار السييراA والإنتر بالعلامة الكاملة … الأندلسي يتقدم صراع الأقطاب في الليغا

التحق إشبيلية بصدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ الأسبوع الثالث عشر للموسم الماضي مستفيداً من سقوط أتلتيكو مدريد وفوزه الصعب على أرض ألافيس بهدف يتيم وكان الريال والبرشا تقدما بفوزين ليحتدم الصراع على مراكز المقدمة مع بلباو وغرناطة الذي سجل بداية رائعة وحقق كل من خيتافي وفياريال واسبانيول فوزهم الأول ليبقى ليغانيس وحده دون رصيد.

وفي إيطاليا نجح إنتر ميلانو بالفوز على أودينيزي بهدف أيضاً كان كافياً لانفراده بالصدارة حتى كتابة هذه السطور وتجنب اليوفي الخسارة على أرض الفيولا ليخرج بنقطة وضعته بالوصافة قبل أن يشاركه فيها بولونيا بشكل مفاجئ عقب فوزه المثير على أرض بريشيا وربما يكون تورينو تقدم عنهما بالأمس، وحقق روما فوزه الأول هذا الموسم على حساب ساسولو حاله حال كالياري وسبال الذي أسقط لازيو حارماً إياه من الوصافة.

روخي بلانكوس

لم تتبدل الصدارة كثيراً في الليغا فانتقلت من روخي بلانكوس العاصمة إلى نظيره الأندلسي بفضل فوز ضئيل بفضل هدف من ركلة حرة فوصل إلى النقطة العاشرة على غرار البداية الأفضل له في الألفية الجديدة عندما بدأ موسم 2017/2018 بـ13 نقطة إلا أنه أنهى ذلك الموسم سابعاً والمثير في صدارة إشبيلية حالياً أنه سجل انتصاراته الثلاثة خارج أرضه وبنتائج نظيفة مقابل تعادل وحيد في ملعبه حيث سيكون موعده القادم للدفاع عن صدارة في قمة كلاسيكية تجمعه بالريال، في حين تلقى ألافيس خسارته الأولى هذا الموسم وهي الأولى أمام إشبيلية هناك منذ 2001.

وإذا كان كبير الأندلسيين استفاد من هزيمة الأتلتي فإن جاره الصغير غرناطة استغل النقص العددي لمضيفه سلتا فيغو منذ الدقيقة 11 قبل أن يكمل منذ الدقيقة 29 بتسعة لاعبين وعاد فائزاً بهدفين مسجلاً فوز الثاني على التوالي وكلاهما خارج أرضه ومن دون رد علماً أن نقاطه السبع حصدها بعيداً عن ملعبه كارمينيس.

ولم يكن حال بلد الوليد وبيتيس أفضل من جاريهما فوقعا بفخ التعادل على أرضيهما، ففشل بلد الوليد باستعادة نغمة الفوز رغم تقدمه بالنتيجة أمام أوساسونا الذي لم يخسر بعد بالليغا إلا أنه سجل تعادله الثالث على التوالي، ويحسب لبيتيس أنه عاد بالنتيجة أمام ضيفه خيتافي رغم النقص العددي منذ منتصف الشوط الأول حارماً ضيفه من فوز أول فسجل بدوره تعادله الثالث على التوالي ليبقى ثالث ثلاثة لم تعرف الفوز بعد نجاح إسبانيول بتسجيل انتصاره الأول في إيبار رغم تأخره بالنتيجة.

النتائج الكاملة – الإسباني 4

• ألافيس * إشبيلية صفر/1 خوان جوردن (37).

• سوسيداد * أتلتيكو مدريد 2/صفر أوديغارد (58) موريال (61).

• ريال مدريد * ليفانتي 3/2 للفائز بنزيمة (25 و31) كاسميرو (40) وللخاسر مايورال (49) ميليرو (75).

• مايوركا * بلباو صفر/صفر.

• برشلونة * فالنسيا 5/2 للفائز أنسو فاتي (2) دي يونغ (7) بيكيه (51) سواريز (61 و82) وللخاسر غاميرو (27) ماكسي غوميز (90+2).

• ليغانيس * فياريال صفر/3 جيرارد مورينو (26 و90+3) جوناثان سيلفا (39 بمرماه).

• إيبار * إسبانيول 1/2 للخاسر راميس (58) وللفائز فاكوندو (76) غرانيرو (79).

• سلتا فيغو * غرناطة صفر/2 جيرمان سانشيز (45+6) أنخيل هيريرا (64).

• بلد الوليد * أوساسونا 1/1 للأول هيرفياس (65) وللثاني إيبانيز (81).

• بيتيس * خيتافي 1/1 للأول خواكين (73 من جزاء) وللثاني خايمي ماتا (15 من جزاء).

حصيلة إسبانيا

• ثلاثة تعادلات أحدها سلبي مقابل 7 انتصارات منها 4 للضيوف و4 بنتائج نظيفة، فشهدت الجولة تسجيل 27 هدفاً وجاء هدف بالخطأ مقابل هدفين من علامة الجزاء وشهدت مباراة مايوركا السلبية ركلتي جزاء فأهدر براتس للأول وأدوريز للثاني.

• 54 بطاقة صفراء أشهرها الحكام منها واحدة فقط في مباراة بلد الوليد وأوساسونا مقابل 10 في مباراة ألافيس وإشبيلية وطرد لاعبا سلتا (ساينز وبلتران) ولاعبا بيتيس (كارفالو ومورن) بالحمراء المباشرة وأركاليني لاعب إسبانيول بعد إنذارين.

• تصدر جيراردو مورينو لائحة الهدافين برصيد 5 أهداف يليه بنزيمة بـ4 أهداف ثم لورينزو مورن (بيتيس) بـ3 أهداف ويلي هؤلاء جميعاً 17 لاعباً سجل كل منهم هدفين.

نصف مفاجأة

إذا كانت صدارة إنتر متوقعة فإن المفاجأة تمثلت بصعود بولونيا عاشر الموسم الماضي ليشارك اليوفي المركز الثاني وبحسبة بسيطة نجد أن الأمر طبيعي خاصة أن الفريق الذي يقوده المدرب الصربي (الشهير) المريض ميهايلوفيتش لم يخض بعد مباريات مع الكبار فقد بدأ الموسم بتعادل مع هيلاس ثم فاز على سبال بهدف وأخيراً على بريشيا بنتيجة كبيرة والمثير أنه قلب تأخره من 1/3 بالشوط الأول إلى فوز بالأربعة في الثاني وذلك عقب طرد لاعب المضيف في الدقيقة 48، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها بولونيا 4 أهداف خارج ملعبه منذ فوزه بالنتيجة ذاتها على جنوا عام 2010.

شوط وآخر

سجل روما في المباريات الثلاث وتلقى أهدافاً فيها كذلك لكنه اقتنع بالتعادل في أول جولتين وهو ما لم يكن مقبولاً في الثالثة حيث أمن الفوز عملياً برباعية كاملة خلال 21 دقيقة من الشوط الأول وهي المرة الأولى بمرمى ساسولو ليتراجع في الثاني ويتلقى هدفين فك بهما بيراردي عقدته مع مرمى الجيلاروسي المستمرة منذ المواجهة الأولى بينهما يوم سجل هدف التعادل إلا أن روما حافظ على فوزه الأول هذا الموسم في حين تلقى ساسولو خسارته الثانية وكلاهما خارج ملعبه.

وكرر ميلان فوزه الثاني على التوالي بهدف دون رد وهذه المرة على أرض فيرونا وعلى الرغم من أن هيلاس لعب منذ الدقيقة 21 بعشرة لاعبين إلا أن لاعبي الروزنييري تاهوا عن المرمى ولم يسجلوا إلا عبر نقطة الجزاء، وهي المرة الثالثة التي تشهد مباريات الميلان هدفاً واحداً فقط فخسر به أمام أودينيزي وفاز به على بريشيا، أي إن فوزيه جاءا على فريقين صاعدين علماً أنها الخسارة الأولى لهيلاس.

الإيطالي – الأسبوع 3

• إنتر ميلانو * أودينيزي 1/صفر سينسي (44).

• بريشيا * بولونيا 3/4 للخاسر دوناروما (10 و19) كيستانا (42) وللفائز باني (36) بالاسيو (56) سابيلي (60 بمرماه) أورسوليني (80).

• فيورنتينا * يوفنتوس صفر/صفر.

• نابولي * سامبدوريا 2/صفر ميرتينز (13 و67).

• جنوا * أتلانتا 1/2 للخاسر كريشتو (90+1 من جزاء) وللفائز مورييل (64 من جزاء) زاباتا (90+5).

• هيلاس فيرونا * ميلان 1/صفر بياتيك (68 من جزاء).

• روما * ساسولو 4/2 للفائز كريستانتي (12) دزيكو (19) مختيريان (22) كلويفرت (33) وللخاسر بيراردي (53 و72).

• سبال * لازيو 2/1 للفائز بيتانيا (63) كوريتش (90+2) وللخاسر إيموبيلي (17 من جزاء).

• بارما * كالياري 1/3 للخاسر باريلا (58) وللفائز سبيستيلي (23 و39) سيميوني (77).

• تورينو * ليتشي (أمس).

بانورما إيطالية

• تعادل سلبي مقابل 8 انتصارات مناصفة بين الضيوف والمضيفين ومنها 3 بنتائج نظيفة فسجل 27 هدفاً منها 4 من علامة الجزاء وهدف بالنيران الصديقة.

• 50 مرة اضطر الحكام لإظهار اللون الأصفر وتحول أحدها إلى الأحمر فطرد ديسيينا (بارما) بالإنذار الثاني وشهدت مباراة هيلاس وميلان بطاقتين حمراوين مباشرتين بوجه ستبينسكي من الأول وكالابريا من الثاني، ومثلهما طرد دي بول (أودينيزي).

• ثنائية دومينيكو بيراردي رغم الخسارة منحته صدارة منفردة للهدافين برصيد 5 أهداف وكان لاعب ساسولو متعادلاً مع ستة لاعبين سجلوا 3 أهداف وهم: ميرتينز وكريشتو وزاباتا وألفريدو دوناروما ومورييل وإيموبيلي.