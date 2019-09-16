محادثات بريكست تتكثف وجونسون يستبعد تأجيل موعد الخروج

أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس بأن المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الخروج ستتكثف، مشدداً على أن جونسون لن يطلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد المقرر يوم 31 تشرين الأول.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون في بيان بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «الزعيمان اتفقا على الحاجة لتكثيف المناقشات وعلى أن الاجتماعات ستبدأ قريبا بشكل يومي».

وتابع «تم الاتفاق على أن تجرى المحادثات على المستوى السياسي بين ميشيل بارنييه (مفاوض الاتحاد الأوروبي) ووزير الخروج من الاتحاد الأوروبي وستستمر المشاورات كذلك بين الرئيس يونكر ورئيس الوزراء».

إلى ذلك كشف وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، أن بلاده تريد حذف الترتيب الخاص بإيرلندا من اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي وتحويل علاقتها المستقبلية إلى اتفاقية للتجارة الحرة.

وقال: إن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة الآن.

وأضاف راب لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): «متطلباتنا واضحة جدا، نريد حذف الترتيب غير الديمقراطي الخاص بإيرلندا، ونريد أن نتمكن من تحويل علاقتنا في المستقبل إلى أفضل اتفاقية للتجارة الحرة».

وأشار إلى أنه إذا لم يكن التوصل لاتفاق ممكنا فإن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول على أي حال.