منسق جديد لأنشطة الأمم المتحدة … المقداد يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، أمس، أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية، مشيراً إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أمس، أن ذلك جاء خلال استقبال المقداد للمنسق المقيم الجديد لأنشطة الأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، عمران رضا، والذي قدم أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية والمغتربين.

ورحب المقداد بالمنسق الجديد في سورية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية.

وأشار نائب الوزير خلال اللقاء إلى ضرورة احترام المبادئ والأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة والتي بينها ميثاقها وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتمنى التوفيق والنجاح للمنسق الأممي في المهام المنوطة به.

بدوره عبر رضا عن عزمه على التعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية بما يعزز العلاقة بين سورية والأمم المتحدة، موضحاً أنه يسعى إلى توسيع إستراتيجيات العمل والبرامج الأممية بالتنسيق والتعاون المثمر بما يخدم احتياجات الشعب السوري التي تعد على رأس أولوياته.

حضر اللقاء من الجانب السوري مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات، عبد المنعم عنان، ومدير مكتب نائب وزير الخارجية والمغتربين، أسامة علي، والحكم دندي من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات، ويامن بدر من مكتب نائب وزير الخارجية والمغتربين، ومن جانب الأمم المتحدة المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي، كورين فلايشر، وعدد من أعضاء مكتب المنسق المقيم.