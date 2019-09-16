المعلم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

علمت «الوطن» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يرافقه نائبه فيصل المقداد، سيتوجهان إلى نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت مصادر في نيويورك لـ«الوطن»: إن المعلم سيلقي كلمة سورية في الثلاثين من الشهر الحالي، على أن يجري على هامش أعمال الجمعية العامة مباحثات مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب.

وسيتم افتتاح الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، وسيكون اليوم الأول من المناقشة العامة رفيعة المستوى في 24 من الجاري.