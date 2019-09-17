مذيعة تلقي أوراقها وتجري خارج الإستوديو

على الهواء مباشرة، أصيب مذيعو وعمال قناة «ناين 9» الأسترالية، بدهشة وحيرة شديدة، عندما ألقت مذيعة بأوراق البرنامج في الهواء وخرجت تجري من الإستوديو.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، كانت مذيعة النشرة الجوية «لارا فيلا»، 37 عاماً، تُقدم أحوال الطقس باستوديو قناة «ناين 9» الأسترالية في سيدني، وعند منتصف النشرة تقريباً، بدت لبرهة وكأنها تذكرت شيئاً ما؛ فقالت لزملائها في الإستوديو: «يا شباب، هذا كل ما لديّ لأقوله عن أحوال الطقس، السيارة تنتظرني للذهاب إلى المطار، نحن في طريقنا إلى مدينة بوين الساحلية؛ حيث الشعر الأحمر وفاكهة المانجو، «سأغادر الآن، وأترككم لقراءة بقية النشرة الجوية».

وأضافت الصحيفة: عقب خروجها المفاجئ، بقي المذيعون داخل الإستوديو في حيرة؛ لكن المذيعة «ديبورا نايت» تصرفت بسرعة، قائلة: «شكراً لك لارا».