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الزميل إسماعيل مروة يوقع كتابه «الحب وقتلنا دهشته»

| الوطن

الأربعاء, 18-09-2019

يوقع الزميل إسماعيل مروة عند السادسة من مساء اليوم كتابه الجديد «الحب وقتلنا دهشته» في جناح دار الشرق ضمن فعاليات معرض الكتاب الحادي والثلاثين.
ويقع الكتاب بطبعته الأولى في 245 من القطع المتوسط.
وأهدى مروة كتابه إلى الشام فكتب: وسط الرماد والدم والدخان تقلب على سرير من ألم، فرأى فيما يرى النائم شام تصحو لتقول له: «سكنتَ الحلم وشكلت صورة الروح كما تشاء، تماهَ في رحم شامك، سألدك كما تحب»، إليها.. إلى شام لولادة جديدة متجددة.
ويضم الكتاب إضافة إلى النصوص شهادات أصدقاء الكاتب في تجربته.

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