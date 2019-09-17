رياضة

سيدات الأشرفية بطلات دورة القسم

| عبد السلام الجباعي

الأربعاء, 18-09-2019

توج فريق الأشرفية بلقب بطولة القسم الرابعة عشرة بعد فوزه في اللقاء الختامي على الحرية وكان قبله تغلب على كل من تشرين والعربي وحطين، وحل فريق تشرين ثانياً والحرية ثالثاً.
بحضور رئيس مكتب الشباب الرفيق إيهاب حامد ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء قيادة شعبة المدينة وعقب المباراة الختامية توجت الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وكرم حكام البطولة وأصغر لاعبة بالبطولة سميرة قبلاوي من نادي الحرية.
المتوجون بذهب القسم: هيا غيبة، روعة الحاج علي، رحمة مهنا، نانسي الحلبي، راما هاشم، رنين الحلبي، إيناس بدران، يارا فرزان، أسماء محسن، دلع الحمود، روان الأعور، ملك فرزان.
المدرب: وليد غيبة، مساعد مدرب خلدون هناوي.

نتائج وأرقام
فاز فريق الأشرفية بجميع المباريات وكان الأقوى هجوماً ودفاعاً مسجلاً / 280/ نقطة ومستقبلاً / 175/ نقطة.
وخسر حطين جميع مبارياته مستقبلاً / 243/ نقطة.
بلغت مجموع نقاط تشرين / 232/ واستقبلت سلة العربي / 232/ نقطة.
العربي* حطين 52/ 45، تشرين* الأشرفية 46/ 62، حطين* تشرين 39/ 58، الحرية * العربي 48/ 43، تشرين* الحرية 56/ 37، الأشرفية* حطين 75/ 29، الأشرفية* العربي 67/ 38، حطين* الحرية 23/ 58، العربي* تشرين 44/ 72، الحرية* الأشرفية 62/ 76.
سجلت مباراة الحرية الأشرفية السكور الأعلى.

تعارف وتبادل هدايا
قبل اليوم الختامي استضاف الفندق السياحي حفل تبادل الدروع والهدايا بين الفرق المشاركة واللجنة المنظمة حيث قدمت اللجنة المنظمة شهادات تقدير للمشاركين من أندية ومراقبين وحكام وتم تبادل الهدايا والدروع بين الفرق المشاركة.
وفيما يلي سجل الأبطال.
1- سبورتينغ المصري (3) ألقاب، 2- الأنترانيك اللبناني (2) لقب، 3- منتخب السويداء (2) لقب، 4- نادي الحرية (1) لقب، 5- منتخب لبنان (1) لقب، 6- نادي الثورة (1) لقب، 7- النادي العربي (1) لقب، 8- الأشرفية (1) لقب.

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