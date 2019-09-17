قصي.. موسم مع الحبيب!

صدقت توقعات صانع ألعاب فريق الجيش قصي حبيب حين دوّن أحاسيسه الخاصة ليلة مباراة فريقه المهمة مع ضيفه الوثبة في المباراة النهائية لكأس السوبر فأعلن لـ«الوطن» أنه مع بقية زملائه في الفريق سيمنحون الفريق الحمصي كل الاحترام في أرض الملعب لكننا في نهاية الأمر نحن من سيحمل ويعانق كأس بطولة السوبر!!

ونقل قصي بعد المباراة سعادته بفوز فريقه بالكأس الغالية وهو الذي سجل له هدف الاطمئنان الثاني ناقلاً رغباته بنجاح الجيش بعبور بطل موريتانيا في إياب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية التي ستقام يوم الثالث من شهر تشرين الأول المقبل مؤكداً لكل من حاول التشكيك بقدرات فريقه بعد مغادرة مجموعة كبيرة من نجومه أن الجيش هو الجيش بقديمه وجديده والفريق في مجموعته الجديدة يتطور من مباراة لأخرى ويحقق المزيد من التناغم والتجانس المطلوبين والأمور بلا شك ستكون أفضل في قادمات المباريات، وبإمكان جماهير الجيش أن تراهن على فريقها وقدراته في فعل الكثير في الموسم الكروي الجديد!!

وكان قصي حبيب قد انتقل لصفوف بطل الدوري قادماً من جاره الوحدة ووقع له لموسم واحد فقط قابل للتجديد مقابل مبلغ 45 ألف دولار، ولعبت قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز دوراً حرجاً للغاية لدى قصي حين أسفرت عن مواجهة فريقه الحالي الجيش مع فريقه السابق الوحدة في الأسبوع الأول من ذهاب الدوري في ديربي منتظر وساخن بات موعده الجديد يوم 20 من شهر تشرين الأول القادم!!

وفي موضوع آخر نفى المدرب أنور عبد القادر أن يكون حضوره في الفترة السابقة مع نادي اليقظة تحت أي صفة رسمية وهو لم يدخل مع إدارة النادي الديري في أي مفاوضات لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي أو بمهمة الإشراف الفني كاشفاً بهذا الخصوص أنه كان قد أعلن لإدارة النادي التي زارته في منزله عن استعداده لتقديم العون والنصائح والوقوف مع النادي لفترة مؤقتة وبلا أي صفة رسمية إنما من وحي علاقة طيبة تربطه برئيس إدارته وأيضاً لكون اليقظة يمثل دير الزور في دوري الدرجة الأولى مع الإشارة هنا إلى أن الكابتن أنور كان قد اعتذر أيضاً في وقت سابق لإدارة نادي الفتوة عن قيادة فريقها في بطولة الدوري الممتاز قبل أن تتعاقد لاحقاً مع المدرب همام حمزاوي!!