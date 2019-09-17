مدير محروقات اللاذقية لـ«الوطن»: لا أزمة غاز وتوزيع المازوت يتم بشكل ممتاز

نفى مدير فرع محروقات اللاذقية سنان بدور لـ«الوطن»، ما يشاع عن وجود أزمة غاز في المحافظة، مشيراً إلى حدوث اختناقات بسيطة نتيجة زيادة الطلب على المادة في عدد من المناطق.

وأضاف بدور: إن إنتاج المحافظة من الغاز يتراوح ما بين 12-13 ألف أسطوانة يومياً، لافتاً إلى أن الإنتاج الحالي سيسد النقص الذي حصل خلال الأيام الماضية نتيجة توزيع معظم الكميات لازدياد الطلب على الغاز بشكل عام.

وأكد بدور أن الغاز متوافر بجميع مراكز محروقات ويتم توزيعه بموجب البطاقة الذكية بآلية محددة، إضافة إلى مراكز المؤسسة السورية للتجارة وسياراتها الجوالة التي تعمل على إيصال المادة لكافة الأحياء في المحافظة التي لا يوجد فيها مرخصون.

وعن توزيع مادة مازوت التدفئة، بيّن بدور أن الأمور في أحسن أحوالها قائلاً: إن آلية توزيع مازوت التدفئة تتم بشكل ممتاز، وقد وصلت الكميات المعبأة حتى تاريخه إلى مليون و400 ألف لتر لنحو 14 ألف عائلة بمخصصات 100 لتر لكل عائلة بموجب البطاقة الذكية.

وأشار مدير محروقات إلى توزيع المازوت ابتداءً من المناطق البعيدة والأكثر برودة وصولاً إلى المدينة، مبيناً أنه تم البدء بمناطق ريف جبلة وكسب والقرداحة والمعرين والطموش وغيرها من المناطق الجبلية المعروفة بطقسها البارد شتاء، ثم بدأت عملية التوزيع لتشمل المدن ومنها الدعتور وتم توزيع 120 ألف لتر حتى تاريخه، بالتوازي مع التوزيع في الرمل الفلسطيني والرميلة والحفة، مؤكداً أن عمليات التوزيع حالياً تشمل الريف والمدينة في الوقت ذاته.