شكاوى من نقص في الكتب المدرسية … عرواني لـ«الوطن»: وزعنا 3 ملايين كتاب في حماة والنقص فقط بكتب اللغات الأجنبية

شكا العديد من أمناء وأمينات المكتبات في عدة مدارس بحماة وريفها، من نقص في بعض الكتب المدرسية للتلاميذ والطلاب، وبيَّنوا أنه رغم انقضاء أكثر من 15 يوماً على بدء العام الدراسي الجديد لم تستطع مديرية الكتب المدرسية بحماة تأمين النقص وتوفير الكتب الضرورية للطلاب، وخصوصاً كتب الصفوف «الرابع والخامس والسادس» الابتدائي، والفيزياء والكيمياء لطلاب الحادي عشر العلمي، وهو ما يؤثر في العملية التعليمية برأيهم، ويوقع الطلاب في نوع من التقصير.

مدير فرع المؤسسة العامة للكتب المدرسية بحماة عبد الرزاق عرواني بيَّن لـ«الوطن» أنه تم توزيع أكثر من 3 ملايين كتاب مدرسي حتى اليوم لجميع مدارس المحافظة، ولا يوجد أي نقص سوى بكتب اللغات الأجنبية لبعض صفوف الابتدائي والإعدادي.

وأوضح أن المشكلة لا تكمن بالكتب الجديدة، وإنما بالكتب المدورة «المستخدمة» التي يتم تسليمها للتلاميذ والطلاب من قبل أمناء المكتبات وأميناتها، مضيفاً: طلبنا منهم إحصاءها وموافاتنا بها منذ بداية العام الدراسي ولكنهم لم يفعلوا.

وعن أسعار نسخ الكتب أكد عرواني أنها محددة من وزارة التربية وكل كتاب سعره مدون عليه، ولا يباع أي كتاب بسعر زائد.

وحول ما يشاع عن شح الكتب بالمستودعات المدرسية بحماة أو بالمناطق، قال عرواني: كل الكتب متوافرة ولكل المراحل الدراسية، وقد يكون النقص بكتاب أو اثنين ولكن ليس بالنسخة كلها، وعلى أمناء المكتبات بالمدارس مراجعة مستودعات الكتب بمناطقهم لاستدراك أي نقص بمدارسهم، مشيراً إلى أن ما تنشره المواقع الالكترونية ليس صحيحاً وفيه ظلم كبير للمديرية.