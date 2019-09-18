الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية … عباس يزور النرويج اليوم قبيل توجهه إلى نيويورك

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس إلى النرويج قبيل توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الإذاعة الفلسطينية.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي: إن زيارة عباس إلى النرويج ستستمر ثلاثة أيام يلتقي فيها وزيرة الخارجية ورئيس الوزراء وولي العهد القائم بأعمال الملك يعقبها زيارة إلى البرلمان النرويجي.

وأكد الخالدي أهمية زيارة الرئيس عباس إلى النرويج، واصفاً إياها بالتاريخية، مشدداً على دور النرويج بصفتها من أهم المانحين للأونروا، وعلى دورها الكبير لكونها تترأس مجموعة المانحين التي ستنعقد يوم 26 القادم في نيويورك على مستوى الوزراء.

وعقب زيارة النرويج يتوجه الرئيس عباس إلى نيويورك محطته الثانية للمشاركة في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من أيلول الجاري، على أن يلقي كلمة مهمّة فيها.

وكان من المقرر أن يتوجه عباس إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أنه جرى الاتفاق على عقد اللقاء في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال الخالدي: إن عباس سيعقد مجموعة من اللقاءات مع أكثر من 50 رئيساً ورئيس وزراء وقيادات عالمية تكون فلسطين حاضرة فيها بصفتها رئيسة مجموعة الـ77 والصين.

في غضون ذلك دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار 2001، تماشياً مع الالتزامات السابقة.

وقال الاتحاد في بيان له أمس رداً على موافقة الحكومة الإسرائيلية الأحد على اقتراح لإقامة مستوطنة جديدة هي «مفوت يريخو» وهي حالياً بؤرة استيطانية في وادي الأردن: إن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضاف: «من شأن هذه الخطوات، إذا ما نفذت، أن تشكل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، وتحدياً لحل الدولتين، وتهديداً للاستقرار الإقليمي وآفاق السلام المستدام».

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.