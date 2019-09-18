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باسيل: 80 بالمئة من المهجرين السوريين يرغبون بالعودة لبلادهم

| وكالات

الخميس, 19-09-2019

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لنظيره الألماني هايكو ماس، أن أكثر من 80 بالمئة من المهجرين السوريين يرغبون بالعودة إلى بلدهم، وقال: «ولظروف باتت مؤاتية بسورية لعودتهم، ولذلك نطلب من ألمانيا مساعدتنا بالضغط بهذا الاتجاه، وتحويل أموال المساعدات لتشجيع هذه العودة»، وأضاف: «رفضنا سابقاً توطين الفلسطينيين ونرفض مجدداً توطين السوريين».
وأكد باسيل الحرص على سلامة عودة «النازحين»، مشيراً إلى أنه لم يسجل أي حالة انتهاك لحقوق الذين عادوا إلى سورية، حيث عاد في السنة الأخيرة أكثر من مئتي ألف سوري.
وأشار باسيل إلى أن «الإجراء الذي اتخذه الجيش اللبناني أخيراً، هو نتيجة قيام تجمعات غير شرعية للنازحين ببناء مساكن غير شرعية».

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