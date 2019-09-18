روسيا: إخراج كامل قاطني «الركبان» ابتداء من 27 الجاري

كشف رئيس مكتب التنسيق الروسي العقيد ليونيد أنطونيك، عن تلقيه من المنسق العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، «خطة لإخراج السكان المتبقين من مخيم «الركبان»، سيبدأ تنفيذها في 27 أيلول الحالي».

بدوره، أشار رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية اللواء أليكسي باكين «إلى أن إخراج سكان المخيم سيكون بمجموعات تضم من 3000 إلى 3500 شخص، في غضون 30 يوماً».

من جهته أكد رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، خلال جلسة مشتركة طارئة لمكتبي التنسيق السوري الروسي، «الحاجة الملحة لعقد اجتماع طارئ مشترك، تستدعيها ممارسات الولايات المتحدة، لإعاقة تطبيق خطة تفكيك مخيم الركبان».