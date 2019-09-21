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البرق يصعق لاعبين أثناء مباراة كرة قدم

| وكالات

الأحد, 22-09-2019

تعرض لاعبا كرة قدم للصعق خلال مباراة، بعدما ضرب البرق ملعباً يستضيف لقاء في دوري الجامعات في جامايكا.
وتم نقل اللاعبين الاثنين إلى المستشفى، بعد سقوطهما على أرض الملعب متأثرين بصاعقة البرق، أثناء المباراة التي أقيمت على ملعب قرب العاصمة كينغستون.
وأظهر فيديو التقطه أحد المتفرجين ويظهر ضوءاً خاطفاً سببه البرق في الدقيقة 82 من المباراة، وسقوط لاعبين على الأرض فوراً.
وهرع زملاء اللاعبين والطاقم الطبي للاطمئنان على المصابين، قبل أن يعلن الحكم توقف المباراة لنقل اللاعبين إلى المستشفى.
وأكدت مصادر أن أحد اللاعبين لا يزال يرقد في المستشفى، غير قادر على تحريك الجزء الأيســر من جســده، على حين تعافى الآخر وغادر المستشفى.

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