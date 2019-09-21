ريفا يفسخ عقده بالتراضي!

أعلن صانع ألعاب فريق الشرطة ريفا عبد الرحمن عن تركه رسمياً للفريق الدمشقي الذي كان قد وقّع معه قبل شهرين لموسم واحد وشاركه في فترة التحضير للدوري الممتاز.

وكشف ريفا في حديثه الخاص لـ«الوطن» أنه تم فسخ العقد بالتراضي مع إدارة الشرطة يوم الخميس الماضي لأسباب خاصة لم يفصح عنها شاكراً إدارة الفريق والنادي ككل على ما حظي به من معاملة طيبة واهتمام متمنياً للشرطة التوفيق والنجاح في الدوري.

وأوضح ريفا الذي قطع 24 سنة من عمره وولد في الحسكة أن هوية الفريق الذي سينتقل إليه رسمياً بعد تركه للشرطة ستعرف خلال الأيام القليلة القادمة وهو يدرس هذه الفترة عدة عروض محلية من بينها فكرة العودة إلى ناديه الجزيرة الذي وصفه بصاحب الفضل عليه وستكون الأولوية له رغم وجود عروض قوية من بينها لناد قطري طلب لاعبنا الشاب مؤخراً عبر وسيط.

ورأى ريفا الذي سبق له وأن لعب مع منتخبنا الأولمبي تحت قيادة المدرب حسين عفش وأيضاً مع فريق المجد الموسم الماضي وسجل له هدفين وصنع 9 أهداف وقبلها مع الكرامة أن أوضاع فريقه الأصلي الجزيرة الذي انطلق منه هي صعبة اليوم للغاية ولو توفرت للفريق الظروف المناسبة والإمكانات المطلوبة لنجح سفير الحسكة بنيل مركز متوسط في لائحة ترتيب فرق الدوري الممتاز وبالنسبة له شخصياً فقد اعتبر ريفا أن قرار تأجيل موعد انطلاقة الدوري الممتاز كان في صالحه ومنحه فترة مريحة للتفكير ودراسة خطوته الاحترافية القادمة.

وهو الذي تمنى لفريقه الأسبق المجد التوفيق في مهمة العودة من جديد وسريعاً لدوري الأضواء معتبراً أنه كان من الظلم هبوط المجد للدرجة الأولى فهو من أحسن الفرق التي تلعب كرة قدم وكان لديه أحد أبرز المدربين المحليين الكابتن عماد دحبور لكن الحظ لم يحالفه.

وعن توقعاته أخيراً للقب بطولة الدوري بنسخته المقبلة قال ريفا عبد الرحمن إن توقع هوية البطل من الآن غاية في الصعوبة فجميع الفرق تجهزت جيداً خلال فترة التحضير ودعمت صفوفها بنخبة من اللاعبين وبالتأكيد فإن الاستقرار الإداري والمالي وأيضاً الفني سيلعب دوره جيداً في تحديد هوية البطل والترتيب النهائي لجميع فرق الدوري الممتاز.