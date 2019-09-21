«محروقات» لـ«الوطن»: 230 ألف آلية في دمشق حصلت على البطاقة الذكية

كشف مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد لـ«الوطن» أن عدد الآليات في العاصمة التي حصلت على البطاقة الذكية وصل لحدود 230 ألفاً حتى تاريخه، لافتاً إلى أنه مع بداية طرح البطاقة الذكية للآليات «أي من نحو سنة» كان يتم توزيع نحو 3000 بطاقة ذكية يومياً، أما اليوم فلا يتجاوز عدد الآليات التي تحصل على البطاقة الذكية 300 آلية يومياً، على مستوى دمشق بالكامل.

وأكد أنه لم يتم إلغاء العمل ببطاقة الماستر حتى تاريخه، وأن تعبئة البنزين للآليات عبر البطاقة لم يتوقف ومخصص فقط للأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة ذكية.

ولفت أسعد إلى عدم وجود مخصصات محددة للتعبئة عبر بطاقة الماستر، مشيراً إلى أن الكمية مفتوحة وتباع بالسعر غير المدعوم، أي بسعر 425 ليرة سورية للتر الواحد.

وأشار إلى وجود نسبة معينة من البنزين في جميع محطات الوقود الخاصة والعامة في دمشق يتم توزيعها على الآليات عبر بطاقة الماستر.

وبين أن تزويد الدراجات النارية غير المرخصة والتي تحمل مهمات رسمية بالبنزين يتم عبر بطاقة الماستر بالسعر غير المدعوم، لافتاً إلى أن تزويد الدراجات النارية بكمية 3 لترات بالسعر المدعوم توقف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البيع بالسعر المدعوم «225 ليرة سورية للتر الواحد» فقط للشخص الذي يمتلك بطاقة ذكية.