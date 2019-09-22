3 جامعات أجلت امتحاناتها لطلاب الدراسات العليا.. والبقية في مواعيدها … خوري لـ«الوطن»: 5 آلاف طالب وطالبة إلى الامتحانات في دمشق في الأول من الشهر القادم

نفى نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عصام خوري لـ«الوطن» صدور أي قرار بتأجيل امتحانات الدراسات العليا في الجامعة المقرر أول الشهر القادم، منوهاً بأنه لا تأجيل حول الامتحانات المقررة في موعدها، علماً أنه سبق وتم تأجيل الامتحانات المذكورة وذلك بهدف إتاحة الفرصة للطلاب بالتحضير الجيد للامتحانات وتقدير ظروفهم وأوضاعهم مع الاستعداد الجيد لتقديم المقررات.

ولفت خوري إلى أن عدد الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات يفوق الـ5 آلاف طالب وطالبة دراسات عليا في مختلف كليات جامعة دمشق، مبنياً بأنه تم توجيه الكليات بالتحضير للامتحانات وتأمين مختلف المستلزمات والكادر المتخصص للإشراف على العملية الامتحانية وذلك حسب كل كلية بما يصار إلى التنسيق بين مختلف الكليات ليصار إلى تقديم الامتحانات بالشكل المطلوب دون أية عقبات مع ضبط أي عمليات غش امتحاني.

هذا وتقضي عقوبة الغش في امتحانات الدراسات العليا بالفصل النهائي من الجامعة بخلاف العقوبات المفروضة في مرحلة الإجازة والتي تشمل حرمان دورة واحدة أو دورتين في حال الشغب أو الغش باستخدام القصاصات الورقية، والفصل النهائي في حال الغش باستخدام جهاز البلوتوث أو انتحال الشخصية التي تقتضي الإحالة إلى القضاء أيضاً إضافة إلى الفصل من الجامعة.

وقال خوري: لا تغيير على موعد بدء التقدم إلى مسابقة أعضاء الهيئة الفنية خلال السابع من الشهر القادم، لتعيين طلاب من حملة الماجستير في الجامعة بوظيفة قائم بالأعمال.

وأشار خوري إلى أنه بموجب نص الإعلان تم طلب تعيين 168 من حملة الماجستير مع متابعة عملية التقييم والمقابلات لجميع المتقدمين على أن يستمر التسجيل لغاية 24 من الشهر نفسه في مديرية شؤون الجامعة من التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الواحدة والنصف ظهراً

وبموجب الشروط، يجب ألا يزيد عمر المرشح على 45 سنة، مع وثيقة تأدية خدمة العلم، وألا يقل معدل الطالب في درجة الإجازة عن تقدير جيد، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير (دراسات عليا) بتقدير جيد جداً على الأقل وفقاً للقواعد المعتمدة في الجامعات السورية وأن تكون هذه الدرجة معمقة لاختصاصه في درجة الإجازة.

كما يشترط إجادة المتقدم للغة الإنكليزية إذا لم تكن لغته الثانية الإنكليزية وذلك وفق فحص معياري بمستوى متوسط أعلى يجريه المعهد العالي للغات، وأن يتقن استخدام الحاسوب لأغراض التدريس والبحث العلمي بالحصول على شهادة (أي سي دي إل) وفق قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة، إضافة إلى إتقان اللغة العربية بنتيجة اختبار من قبل لجنة يسميها رئيس الجامعة

على نحو متصل، وبناء على اقتراح فرع اتحاد الطلبة في جامعة طرطوس، صدر قرار من مجلس الجامعة بتأجيل امتحانات الدراسات العليا في كليات الهندسة التقنية والاقتصاد والعلوم والآداب لتبدأ بتاريخ 15 الشهر القادم حتى نهايته، في حين يستمر امتحان الدراسات العليا في كلية التربية في الموعد المحدد.

كما تم بناء على مطالب الطلاب، تأجيل امتحانات الدراسات العليا في جامعتي حلب لغاية 15 الشهر القادم والبعث حتى 20 الشهر القادم علما أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الامتحانات، في حين بقيت امتحانات الدراسات العليا على مواعيدها في جامعات تشرين وحماة والفرات.