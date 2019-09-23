مسير «شعلة النصر» يصل إلى القنيطرة

وصل أمس الرياضيون المشاركون في مسير الدراجات الهوائية الحاملين لـ«شعلة النصر»، إلى مدينة القنيطرة، لإقامة فعاليات الأولمبياد الخاص الوطني الرابع.

وكان الرياضيون المشاركون في مسير الدراجات الهوائية، الذي أقامه اتحاد الدراجات بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص وبمشاركة لاعبي المنتخب الوطني ولاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار «الجولان لنا وسيبقى سورياً»، انطلقوا الخميس الماضي، من قوس النصر في مدينة خان شيخون المحرّرة مروراً بحمص وحماه وريف دمشق ودمشق، وصلوا إلى مدينة القنيطرة بعد رحلة مسير استغرقت خمسة أيام متواصلة.

وقالت وكالة «سانا» للأنباء أمس: «من أمام صرح الجندي المجهول بدمشق حمل الرياضيون المشاركون بمسير الدراجات الهوائية صباح اليوم (الإثنين) شعلة النصر باتجاه محافظة القنيطرة لإقامة فعاليات الأولمبياد الخاص الوطني الرابع».

وأضافت: «إرادة وعزيمة بدت واضحة على المشاركين في المسير لإكمال جولتهم إلى القنيطرة التي انطلقت يوم الخميس الماضي، في التاسع عشر من أيلول الجاري، حيث أكد عدد من لاعبي ذوي الاحتياجات الخاصة تصميمهم على المنافسة في مسابقات الأولمبياد لإحراز نتائج جيدة تلبي طموحاتهم وتحفزهم لتطوير مهاراتهم للمشاركة في المحافل الدولية».

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام موفق جمعة، على أن ذوي الاحتياجات الخاصة استطاعوا أن يعبروا عن قدراتهم الرياضية في مختلف الألعاب وإيصال رسالتهم للعالم أن الرياضة محبة وسلام، مبيناً أن إقامة الفعالية في القنيطرة رسالة تضامن مع أهالي الجولان العربي السوري المحتل الرافضين لكل إجراءات الاحتلال.

وتمارس في الأولمبياد الخاص السوري ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وألعاب القوى والريشة الطائرة ورفع الأثقال والسباحة والبولينغ والفروسية وكرة المضرب وكرة الطاولة والبوتشي والدراجات والجمباز والتزلج المدولب.