سليمان ومستت في صفوف الفتوة

بعد غياب دام موسمين قضاهما في صفوف الوحدة وتشرين عاد لاعب الوسط الدولي السابق سليمان السليمان لصفوف ناديه الفتوة بعد فسخ تعاقده مع النواعير الحموي الذي انضم إليه مطلع الصيف الحالي.

الصفحة الرسمية للنادي أعلنت نبأ التعاقد مع سليمان والتحاقه ببعثة الفريق المتوجهة إلى اللاذقية للمشاركة بدورة الانتصار حيث سيلعب الفتوة أولى مبارياته مساء اليوم بمواجهة تشرين مستضيف الدورة، حيث سيلعب الفريق مباراتين أخريين إلى جانب مباراة تشرين أمام التضامن والشرطة على التوالي.

وبالتعاقد مع السليمان وقبله بأيام المدافع عمار مستت قادماً من الوحدة أصبح رقم الموقّعين على كشوفات النادي 24 لاعباً عدا لاعبي الشباب الخمسة وبهذا فإن الجهاز الفني قد يقوم بالاستغناء عن لاعبين أو ثلاثة للالتزام بالعدد المسموح فيه وهو 27 لاعباً وقد تكون دورة الانتصار الفرصة الأخيرة لاختبار القدرات وخاصة في مركزي الدفاع والوسط قبل إعلان القائمة النهائية، وفي السياق جلست إدارة النادي مع قائد الفريق زين الفندي وقدمت له رقماً مالياً لم يعط الفندي بشأنه جواباً حتى الآن.

من ناحية ثانية قدم رئيس رابطة محبي النادي ناصر الرداوي مبلغ مليون ليرة حصيلة تبرعه الشخصي إلى جانب عدد من محبي النادي المقيمين في الحسكة محل إقامة رئيس الرابطة الذي حضر إلى دمشق وسلم المبلغ باليد لإدارة النادي، فيما لا يزال الانتظار سيد الموقف بالنسبة لمكافأة الصعود المقدرة بمليون ونصف المليون من اتحاد كرة القدم والتي لم يستلمها النادي حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على نهاية الموسم الماضي.. وآخر ما حرر في هذا الشأن غياب المسؤول المالي في الاتحاد لسفره خارج القطر وتعذر استلام المبلغ حسب كلام مسؤول الإعلام محمد عرسان.

وأخيراً شكلت إدارة النادي رابطة لداعمي ومشجعي النادي لفرع دمشق وكلفت المحامي أحمد العيسى برئاستها إلى جانب عمله كمستشار قانوني لمجلس الإدارة مع الحفاظ على الأسماء التي تشكلت منها الرابطة السابقة وإضافة المهندس حارث العيسى كمنسق إعلامي ونائب لرئيس الرابطة.