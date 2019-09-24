«أونروا»: 51 ألف طالب من اللاجئين الفلسطينيين عادوا لمدارسهم في سورية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عن عودة آلاف الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين إلى 103 مدارس تابعة لها في سورية، بينها 42 مدرسة خضعت لأعمال صيانة نتيجة تضررها بفعل الإرهاب.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، حسب مواقع إلكترونية معارضة: إن ما مجموعه 51.000 طالب وطالبة من لاجئي فلسطين عادوا إلى 103 مدارس تابعة للوكالة في سورية، بينها 42 مدرسة خضعت لأعمال صيانة خلال الصيف استعداداً لاستقبال الطلبة في الموعد المقرر، وخصوصاً أن بعض تلك المباني قد تم استخدامها في السابق كملاجئ جماعية للأشخاص النازحين الذين فروا من الحرب.

وأوضحت الوكالة، أنه في الأماكن التي تعرضت مدارس الوكالة فيها للتدمير أو أصابتها بأضرار بالغة، تم العمل على فتح مدارس مسائية في 41 مدرسة وفرتها الحكومة السورية وذلك من أجل تمكين جميع طلاب «الأونروا» من حضور الحصص الدرسية.

وكانت الوكالة، كشفت في بداية شهر كانون الأول من العام الماضي في بيان صحفي، أن 23 منشأة تعليمية وصحية في مخيمي اليرموك جنوب دمشق ودرعا جنوب سورية، دمرت بشكل كامل أو تضررت بشدة بفعل التنظيمات الإرهابية التي انتشرت هناك.

ويعد «مخيم اليرموك» من أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، حيث كان يعيش فيه قبل الحرب الإرهابية التي تشن على سورية نحو مليون و200 ألف شخص، منهم 160 ألف لاجئ فلسطيني، لكن التنظيمات الإرهابية، التي سيطرت على المخيم في العام 2012 دمرت ونهبت المنازل والمحال التجارية، وأجبرت سكانه على النزوح منه.

وفي أواخر أيار العام الماضي، تمكن الجيش العربي السوري من دحر تلك التنظيمات التي كانت تنتشر في منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن في جنوب العاصمة.