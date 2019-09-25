فيفي عبده تعتذر للشعب المصري بعد الألفاظ الجارحة … أمل حجازي تنصح متابعيها بالمشي ولطيفة توجه تحذيراً شديد اللهجة … صافيناز: لو بموت مش هعتزل الرقص .. يجري في دمي مثل الماء والهواء

خرجت بعض منشورات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي عن المألوف هذا الأسبوع، فبدت متنوعة ومختلفة شكلاً ومضموناً وإلى التفاصيل:

هجوم حاد

تعرضت الفنانة المصرية غادة عادل لهجوم حاد بسبب إطلالتها الأخيرة ضمن مشاركتها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة وارتدت فستاناً أزرق مكشوفاً بشكل كبير من منطقة الصدر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا إطلالتها بالأكثر إثارة وجرأة بالمهرجان، في حين دافع عنها البعض الآخر عنها، وأكدوا أن أجواء المهرجان تتناسب مع هذه النوعية من الفساتين الجريئة.

الرقص الشرقي

بعدما أثارت الراقصة المصرية الأرمينية صافينار ضجة كبيرة بفيديو لها بصحبة أحد الأطباء أعلنت خلاله اعتزالها للرقص قائلة: «دلوقتي يا حلوين عندي مفاجأة كبيرة أنا بطلت شغل رقص، ودلوقتي بشتغل دكتورة».

وقالت: «بالطبع لن أعتزل الرقص، لو بموت مش هعتزل الرقص، منذ صغري وأنا أعشق الرقص الشرقي، هو يجري في دمي مثل الماء والهواء، ولن أتركه قط مهما حدث».

وأشارت إلى أنها كانت تمزح في الفيديو المنتشر، وأنها الآن خارج القاهرة في رحلة للاستجمام والراحة، وسوف تعود بعد يومين، وتستعد لتقديم العديد من المفاجآت للجمهور.

الإخوة المطلقون

نشرت الفنانة المصرية ريهام حجاج صورة لحكمة كتب عليها: «الإخوة المطلقين، سألتم عن أولادكم ‏واشتريتوا لهم لبس وشنط المدارس والكتب الخارجية، عرفتوا دروسهم بكام؟ ولا طلقتوهم مع أمهاتهم وبتعاقبوهم مع أمهاتهم؟ ‏وأعمام الأيتام، سألتم عن أولاد أخيكم المتوفى، ولا دفنتوهم مع أبوهم ومبقوش يخصوكم، استقيموا كفى بالمرء إثماً أن يضيع من ‏يعول». ‏

وعلقت: «كل يوم بشوف ستات شايلة شيلة رجالة، أرجو من كل راجل رامي مسؤولياته يفتكر أن كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، اللي بترميه دا حتة منك وهتتسأل عنها، ربنا يكون في عون كل الستات اللي شايلين».

موقف إنساني

لم تتمكن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم من منع نفسها عن مشاركة مقطع فيديو تعنيف الأب لطفلته في السعودية وطالبت بأشد العقوبة له، وأعلنت بعدها عن موقف إنساني مميز.

وردت نادين على تعليق لإحدى متابعاتها قالت فيه: «المهم يأخذ الطفل من إيده ويبعدوا عنه ويقطع أي علاقة بينهم، أتمنى تتبنى أي عائلة محترمة وواعية هذا الطفل»، لترد: «يعطوني ياها أنا باخدها تؤبرني شو طيبة».

انتقادات واسعة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي سجل لها أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت فيه وهي تتراقص بطريقة طريفة، إلا أنها أثارت بذلك موجة من الانتقادات حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن هذه الحركات لا تليق بسنها.

وجاء في التعليقات: «بالله هاي حركات وحده داخلة ع 55 سنة؟» و«اهدي يا ليلي».

أسوأ اختيار

قررت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور السير على نفس نهج الفنانين الذين يتبعون سياسة إحراج متابعيهم في حال كتابة أحدهم تعليقاً مزعجاً.

وفوجئت ريهام بتعليق يقول: «أسوأ اختيار، وردت عليها ريهام وأحرجتها قائلة: «ده من ذوقك».

نصائح للرشاقة

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها على «إنستغرام»، فيديو ظهرت فيه وهي تمارس رياضة المشي.

وقالت إنها تحب المشي لمدة نصف ساعة يومياً وإن هذا يعود بالكثير من الفوائد على الجسم.

وأضافت أنه الأفضل فعل ذلك 6 مرات على الأقل أسبوعياً، مع الإشارة إلى أن هذا يزيد النشاط ويساعد على التخلي عن النادي الرياضي وعن إنفاق الأموال لاستعادة الرشاقة.

ونصحت بالمشي في الهواء الطلق، مضيفة أنه يمكن فعل ذلك على الآلة داخل المنزل.

وتعليقاً عليه كتبت أمل: «في الصباح اشربوا كوباً من الماء الفاتر مع عصير ليمونة حامضة ولا تأكلوا إلا بعد ساعة، وكل يوم 30 دقيقة مشي سريع سوف تلاحظون الفرق لن تصدقوا! وادعوا لي بالخير وبلا ريجيم ونادي».

تحذير شديد

نشرت الفنانة التونسية لطيفة تغريدة شديدة اللهجة حذرت من خلالها من غناء أو تسجيل أو إعادة توزيع أغنياتها.

وكتبت: «أعتقد أن أنا بما إني تعبت في مشواري وأنتجت كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي سأتخذ نفس موقف ريما الرحباني وأعلن أني سأتخذ كل الإجراءات القانونية لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من أغانيا».

وأضافت: «ما تستعجلوش أنا لا أقصد إلي يدندن في بيته ولا في برنامج، أقصد إلي يعيد توزيع أي أغنية ويغنيها أو يغنيها بشكل رسمي، إحنا في عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية».

خلينا بالمهم

تلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة دعم عدد كبير جداً من معجبيها وزملائها بعد تعرضها للسخرية بسبب صورة، وأعرب هؤلاء عن تقديرهم للفنانة مشيدين بمستواها الفني والثقافي الرفيع، ومعلنين إدانتهم للتعليقات القاسية التي طالتها.

وعلى إثر ذلك خرجت عن صمتها وأعلنت موقفها مما حدث، وجاء هذا في تغريدة كتبت فيها: «بتشكر كل الأصحاب والأصدقاء والإعلاميين على تعليقاتكن ومحبتكن».

وأضافت: «الموضوع أخد أكثر من حجمه وبصراحة مش حرزان أبداً ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني».

وتابعت: «أي شخص منا بدو يتواجد على السوشل ميديا لازم يتوقع أي شي، خلينا بالأهم… بحبكن».

اعتذار

اعتذرت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ للشعب المصري، بسبب الألفاظ الجارحة التي تفوهت بها، خلال فيديو الرد على الممثل المصري ​محمد علي​ والناشط السياسي ​وائل غنيم​.

وقالت: «أنا بعتذر لكل شاب ولكل شابة ولكل طفل مصري، وبعتذر جداً لأني مصرية وكل واحد بيحب بلده بيدافع عنو، وإن شاء الله دائماً في أمن وأمان، وأنا آسفة عن كل لفظ طلع مني وأنا كنت منفعلة ولم أكن أعرف كيف أتكلم بس كان لازم أرد بنفس طريقتهم الجارحة».

وجهة نظر

شاركت الفنانة الكويتية شمس متابعيها بصورة جديدة لها خلال وجودها في مدينة نيويورك، حيث سلمت شكلها لرسام في الشارع ليرسمها بطريقته ومن وجهة نظره.

ويقوم الرسام بابتكار الشكل الأقرب إلى شكل من يرسمه بطريقة كاريكاتير مضحكة، ويبدو أن شمس أرادت هذه التجربة ولكنها لم تعجبها.

وبدت في الصورة متحمسة وشبيهتها الكاريكاتيرية لا تشبهها كثيراً، ويكاد يكون الرسام قد شوه ملامح وجهها وتفاصيله الناعمة بالكامل، وقد أرفقتها بتعليق طريف: «أنا من وجهة نظر الرسام، بالله عليكم كم تشبهني اللوحة اللي هو رسمها».

15 في 20

أطلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على متابعيها من جديد، بعد قرار إيقافها مؤخراً عن العمل بسبب إحدى حلقات برنامجها التي اعتبرها الجميع بأنها إهانة لمرضى السُمنة.

تحدثت مرة أخرى عن زيادة الوزن وأثارت الجدل بين المتابعين، ولكن هذه المرة كانت تتحدث عن نفسها، فتركت تعليقًا على الفيديو قالت فيه: «شوفوني تخنت قد ايه وقررت أعمل دايت – 15 كيلو في ٢٠ يوماً»، فرد عليها أحد متابعيها قائلاً: «إنت ما بتحرميش رجعت تتكلمي عن التخانة تاني».

يشار إلى أن ريهام سعيد تم إيقافها من قبل قناة «الحياة»، وذلك بعد حلقتها المثيرة للجدل والتي وصفت فيها مرضى السُمنة بأنهم عبء على الدولة وعلى عائلاتهم وأنفسهم، إضافة إلى أنهم يشوهون المنظر العام.

تسجيل صوتي

بمناسبة عيد ميلادها، نشرت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ صورة تعني لها الكثير كما قالت وهي أول صورة التقطتها بعد إجرائها للعملية الجراحية خلال الفترة الماضية.

وأرفقت الصورة بتسجيل صوتي قالت فيه: «اليوم عيد ميلادي، أحببت مشاركتكم في هذا التسجيل الصوتي، وهذه الصورة التي تعني لي الكثير. صحيح أن الإنسان لديه تاريخ واحد يحتفل فيه بذكرى ميلاده، ولكن هناك أكثر من تاريخ في حياته بمثابة محطات، ومنها في حياتي منذ اليوم الذي دخلت عالم السوشيل ميديا، وتعرفت إليكم وتعرفتم إليّ أكثر، وشهدت على هذا الكم من الحب الذي نتشاركه من خلال دعمكم ومحبتكم وصلاتكم عندما يحتاج الإنسان للصلاة».

وأضافت:«هذه المحبة الكبيرة التي أعتبرها عائلتي، أنتم عائلتي الكبيرة، أحبكم كثيراً، وشكراً على كل تعليق، وأتمنى أن أبقى عند حسن ظنكم وأن نتشارك دائماً كلّ ما هو أجمل».