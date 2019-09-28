مصر تدعو لمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب في سورية

رحبت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري بتشكيل «اللجنة الدستورية»، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، في أعقاب لقاء شكري مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أهمية انعقاد هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن، جنباً إلى جنب مع تكثيف الجهود على بقية عناصر التسوية السياسية في سورية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ووفقاً للبيان، فقد شدد شكري على أهمية العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سورية، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق وجودهم وخاصة في منطقة إدلب، مؤكداً حتمية عدم التهاون في محاسبة الدول الإقليمية الراعية والداعمة للجماعات الإرهابية في سورية».