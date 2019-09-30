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رسالة من العالم الآخر

| وكالات

الثلاثاء, 01-10-2019

تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي قصة فتاة تعرضت لموقف غريب عند تلقيها رسائل نصية من هاتف أخيها الذي توفي منذ أشهر.
وقالت الفتاة: إنها بعد وفاة أخيها لم تكفّ عن الاشتياق له، واستمرت في إرسال الرسائل إلى رقم الهاتف الذي كان يخصه، إلى أن تفاجأت في أحد الأيام برسائل وردتها من الرقم المذكور.
وتبين للفتاة أن الرسائل التي وردتها لم تكن من «العالم الآخر»، بل من شخص آخر حصل على الرقم بعد مدة من وفاة أخيها.
وتواصلت الفتاة مع الشخص المذكور واعتذرت عن إزعاجها له وشرحت له قصتها، فأبدى هو الآخر تعاطفه معها وحزنه، وأكد لها أنه متفهم وضعها وجاهز للاستماع إليها أو استقبال رسائلها في أي وقت.

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