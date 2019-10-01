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تمديد إجازة الولادة للرجال

| وكالات

الأربعاء, 02-10-2019

قررت كوريا الجنوبية السماح للموظفين الذكور بأخذ ما يصل إلى 10 أيام إجازة ولادة ابتداء من الشهر الجاري.
وتسعى كوريا الجنوبية من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة المزيد من الناس على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم العائلية.
ويمكن للرجال في الوقت الحالي الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عندما تنجب زوجاتهم.
ولتخفيف العبء المالي على الشركات الأصغر، قالت الحكومة إنها تخطط لتوفير أموال تعادل خمسة أيام من الأجر للموظفين الذكور الذين يحصلون على إجازة الأبوة.
وستعمل الحكومة أيضاً على خفض ساعات العمل للموظفين الذين يبلغ عمر أطفالهم ثمانية أعوام أو أقل.
وسيسمح القانون المنقح لهؤلاء الموظفين بالعمل لساعات أقصر لمدة تصل إلى عامين، مقارنة بسنة حالياً.
ويحق للأشخاص الذين تقل أعمار أطفالهم عن ثمانية أعوام أو في الصف الثاني الابتدائي وما دون، التقدم في الوقت الحالي بطلب للحصول على إجازة أمومة أو أبوة لمدة عام كحد أقصى.
وقال نائب وزير العمل أم سيو- جيونغ، إنه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تحفيز عدد أكبر من الآباء على المشاركة في تربية الأطفال وتوسيع ثقافة الآباء والأمهات في رعاية أفضل لأطفالهم.

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