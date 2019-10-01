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حفل زفاف يدخل موسوعة «غينيس»

| وكالات

الأربعاء, 02-10-2019

جرت في مدينة دربند بجمهورية داغستان في روسيا مراسم حفل زفاف جماعي شمل 30 عريساً وعروسة، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص، ودخل في سجل «غينيس» للأرقام القياسية.
والمثير للاهتمام في هذا الحفل الجماعي هو أن العرسان الـ30 يمثلون 16 طائفة وقومية أساسية تعيش في داغستان. وبلغ عمر أصغر عروسين 19 سنة. وقد شارك في الحفل، زوجان معمران باليوبيل الماسي (60 سنة) على زواجهما.
قد سجل هذا الحفل رقمين قياسيين جديدين – حفل زفاف متعدد القوميات والطوائف، وأكبر حضور للضيوف، وتم تسجيلهما رسمياً في كتاب «غينيس» للأرقام القياسية.

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