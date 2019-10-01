المواد الغذائية المفيدة لصحة القلب

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقلب، حدد مركز بحوث الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الروسية، المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني والنباتي، المفيدة لصحة القلب.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أن السبب الرئيس للوفيات في جميع أنحاء العالم، هو أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب. وتتوقع المنظمة وفاة 20.6 مليون إنسان عام 2030 بسبب هذه الأمراض.

واستناداً إلى مركز بحوث الطب الوقائي الروسي، للحفاظ على صحة القلب، يجب التخلي عن تناول اللحوم الغنية بالدهون والتقليل من السكر، وتناول الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، وكذلك منتجات الألبان القليلة الدسم وغير المحلاة، وتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضراوات في اليوم، إضافة إلى ضرورة تناول مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم والمغنزيوم وخبز النخالة. لأن المواد الغذائية هي الخطورة الأولى لضمان صحة القلب، فهي تزود الشخص بالمواد المغذية الضرورية لكي تؤدي جميع الأجهزة وظائفها بصورة طبيعية والحفاظ على وزن الجسم الطبيعي.

وينصح الأطباء للحفاظ على صحة القلب، بتناول المنتجات الغذائية المحتوية على أحماض أوميغا 3 الدهنية مثل الأسماك، والتقليل من المواد الغذائية الدهنية مثل اللحوم الحمراء والقشطة والأجبان وغيرها.

ووفقاً للدكتور فاديم بوبوف، أخصائي طب وجراحة القلب والأوعية الدموية في مركز فيشنيفسكي للبحوث الطبية التابع لوزارة الصحة الروسية، فإن سوء التغذية والعادات السيئة والإجهاد والعوامل الوراثية تسبب تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.