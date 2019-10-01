اقتصاد

في إطار دعم الليرة … «الملاحة البحرية» تحول مبالغها إلى قطع أجنبي في حساب «التجاري»

| طرطوس

الأربعاء, 02-10-2019

في إطار حرص غرفة الملاحة البحرية السورية على المساهمة بدعم الليرة قرر مجلس إدارتها تحويل جميع المبالغ الموجودة بحسابات الغرفة بالقطع الأجنبي في المصارف الخاصة إلى حساباتها في المصرف التجاري السوري.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس الغرفة ناصر سليمان أن هذا القرار يأتي كخطوة أولى في سياق عدة إجراءات تتم دراستها حالياً للغاية نفسها، وهو نوع من الدعم لمخزون القطع الأجنبي في مصارفنا العامة.
وفِي إطار المبادرات التي يفترض أن تقوم بها الفعاليات الاقتصادية والتجارية والبحرية لدعم العملة الوطنية أمام الـــدولار, بين سليمان أن العمل جارٍ حالياً مع أعضاء الغرفة من أجل إيــداع مبالــغ بالــدولار في الحساب الذي تم فتحه في المصرف التجاري السوري تنفيــذاً لمبــادرة قطــاع الأعمال السوري بالتنسيق مع المصرف المركزي وإشرافه.

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