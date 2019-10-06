برجك اليوم – الاثنين 07 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تمارس جاذبية قصوى في الحياة الاجتماعية لأنها ستحتل موقعاً مهماً لحياتك، فهذه أيام جميلة لاتخاذ إجراءات مهمة واجتماعات إيجابية وقد تفرح لقرارات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار احذر الصدامات فقد تشعر أنك في وسط منافسة قوية وقد تضايقك الاتهامات أو اللوم من أشخاص حولك، يفاجئك تصرفهم فكن أكثر هدوءاً في ردود فعلك على أي استفزاز أو قرار متسرع.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تبدأ في تقبل الآخرين كما هم وليس كما تريد أنت فأنت قادرٌ على إقناع الآخرين، فالتفاؤل سيرافق حياتك والابتسامة ستزين وجهك لتتلقى تقدير الناس واحترامهم لك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت واثق من نفسك معتمداً على جهودك وجهود ومساعدات أصدقائك وسمعتك العطرة التي صنعتها على مدى الأعوام السابقة كشخص كفؤ ذي مواهب ومسؤول في العمل.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تفاجأ بعراقيل أو صدامات وقد يكون مع صديق أو مقرب يفاجئك بها فاليوم متعب، لذلك رطب المحيط من حولك كي لا يؤثر الضيق في عملك ولا تستعجل ولا تهتم للتأجيل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول موجات الإحباط التي تنتابك سببها بحثك عن تغير أو عن هدف قد تظنه بعيداً، فلا تدع القلق يدخل إلى حياتك فيسبب لك تعباً ليس له مبرر وأبطئ إيقاعك ما استطعت.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تخطَّ الحواجز بكلماتك اللطيفة وادخل غرفة العناية الفائقة لتحافظ على علاقاتك، فاليوم للمصالحات فصوتك مسموع وكلمتك مؤثرة ونقاشاتك هادئة ومقنعة لمن حولك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ناقش بهدوء وحاول أن ترى أمورك على حقيقتها وليس من خلال تجاربك الخاصة، وحاول أن تكون سلساً وتتصرف بشكل واقعي، فأنت تشعر بالملل لموضوع جاهدت لإخفائه.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت مبتهج والأيام ممتعة وقد تحمل تغيراً في حياتك وستبقى في ذاكرتك لفترة طويلة، فحولك السعادة والسرور على المستوى العاطفي وحتى على المستوى الشخصي أو العائلي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تميل إلى الصرف والتبذير والأمور جيدة مالياً وطبعاً هذا ليس مبرراً للإسراف، وانتبه كثيراً إلى أمورك المالية فهذا شهر فيه صرف كثير ومدخولك قليل.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت اليوم مشرق وتفكر بتغيير نمط أنت اعتدت عليه أو تفكر بتجربة شيء جديد، وربما تعيش نوعاً من أنواع امتحان القوى وقد تقوم ببعض التغيرات الجريئة والحاسمة.