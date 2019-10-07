برجك اليوم – الثلاثاء 08 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان دعوات وإعجاب وقد تدعم علاقاتك القديمة وترسخها، أنت تجذب العيون إليك، وتتعرف على أصدقاء ومعارف كثر وتنشغل بأمور اجتماعية في سفر أو في ضيوف.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أظن أن أكثر ما سيضايقك هو محاولات الآخرين الحط من قدراتك أو القلق على أمور صحية، فابتعد عن إحباط نفسك لأنك سريع التأثر من كلمة أو تصرف حتى ممن لا يعنيك أمره.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران شهر جيد للأمور المهنية لأنك تسعد للتغيير وللتقدير والتعاطف من المحيط العملي، وخاصة أنك تترك انطباعاً جيداً لدى الآخرين وتوصف تصرفاتك بالذكاء.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يجب أن تبحث عن قواسم مشتركة بينك وبين أصدقائك أو مع من يستطيع دعمك أو مساعدتك، وعلى الأغلب أنت تتلقى دعماً خارجياً إلى جانب إحساسك الكبير بالمسؤولية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أشياء تريد فعلها وقد لا تنجزها ولكن عصبيتك لن تحل المشكلة فقلل كلامك، لأنك مستعجل اليوم وليس هنالك أي مبرر للاستعجال فاحصد ما زرعت وكن صبوراً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول اقتصر بجهودك على الضروري أي حاول بذل الجهود في أمور ضرورية وابتعد عن عدم المسؤولية، فالعمل كثير وكل الوقت الذي تحتاجه للراحة تستهلكه في أمور عائلية منزلية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول يوم يجعلك تشع حرارةً أو دفئاً وثقة بالنفس والأهم أنك تتمتع بذكاء عملي لو استخدمته بطرق آمنة وجيدة لكانت هذه الأيام للأخبار السعيدة وللوعود المتنوعة وللسفر.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا توصد بابك في وجه من يتكلم بالعكس، اسمعه وحاوره واهتم بما يقال حولك، واسمع بهدوء ولا تعلق بكلام متسرع وحاول أن تسأل أو تستفسر عن كل أمر جديد يعرض عليك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الزيارات والتعارف والصداقات سيكون لها أثر كبير وحيز كبير في حياتك فافرح حتى بالإصلاحات الإدارية أو بالتحسن المهني، لأن الأمور ستتحسن والحظوظ ستؤازرك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أغلب الكواكب في بيت المال، ما يجعل أمورك جيدة ولكن التغير سيجعلك تدفع، المصاريف الإضافية أو تجد أن كل ما يأتيك من مال يذهب حتى من دون أن تمسكه بيدك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط يوم للطاقة والحيوية وللقرارات وللصحة والإشراق وقد تعاني قلة النوم، فأنت نشيط وحولك وعود ومحبة لتحرز إنجازاً لأنك تملك قوة داخلية وقدرة على المقاومة.