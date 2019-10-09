صباح الجزائري تحتفل بخطبة ابنتها ترف … شكران مرتجى: كالعادة يتوج أيمن زيدان عاشقاً لأن باقي الألقاب لا تعنيه

حفلت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بالكثير من المواضيع الشائقة واللافتة للنظر مع نشاط ملحوظ لكثير من الفنانين السوريين والعرب وإلى التفاصيل:

جبل من شمس

نشرت الممثلة السورية النجمة شكران مرتجى صورة مع مواطنها النجم أيمن زيدان بعد حضورهما فيلم «جبال الشمس» الذي عرضته جمعية «تموز» خلال حفل تكريم أسر الشهداء يوم الأحد الماضي في دار الأسد للثقافة والفنون.

وعلقت: «حين أكتب عن أساتذتي تفيض حروفي حباً ووفاءً، ليس لأني كذلك ولكن لأنهم علموني الحب والمعرفة والوفاء، جبل من شمس هذا الوطن صنع فيلماً يشبهه عنفواناً ووطنية فيلم جبال الشمس، كالعادة يتوج أيمن زيدان (صاحب الفضل الكبير في مسيرتي التقط موهبتي وقدم لي عشرات الفرص والأدوار) عاشقاً لأن باقي الألقاب لا تعنيه، قدر أنه العاشق لكل التفاصيل ويحزن حين يغادر الحب الأمكنة، شكراً لك ولأسرة الفيلم ولجمعية تموز، شكراً لأنه في كل رفة علم كان قلبي يحتضنه وأشعر بالفخر أكثر».

ألف مبروك

احتفلت الممثلة السورية القديرة ​صباح الجزائري​ بخطبة ابنتها الممثلة ترف التقي، ونشرت صورة من أجواء الاحتفال الذي اقتصر على العائلة وبعض الأصدقاء.

وظهرت الجزائري في الصورة برفقة ابنتها وخطيبها، وعلقت بالقول: «ألف مبروك يا بنت قلبي، كبرتِ وخطبتك وإن شاء اللـه عقبال فرحتكن الكبيرة يا أمي، خالد وترف اللـه يخليكن لبعض ويحميكن».

تشابه كبير

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة فتاة جميلة تشبه إلى حدّ كبير الفنانة المصرية نادية لطفي، وسرعان ما انتشرت التعليقات والأقاويل التي تزعم أنها حفيدة الفتاة المعتزلة، بسبب التشابه الكبير بينهما.

لكن اتضح أن لطفي لها حفيدة واحدة سبق أن ظهرت في العام الماضي عندما تسلمت جائزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي نيابة عنها.

وبعد التأكد من هوية الفتاة التي تصدّرت صفحات السوشال ميديا مؤخراً، تبيّن أنها عارضة أزياء هولندية تدعى روز ياسمين أبيلز (20 عاماً)، بدأت عملها كعارضة أزياء منذ طفولتها، وساعدتها ملامحها الجميلة في المشاركة في عدد من الحملات الإعلانية.

نحافة زائدة

نشرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم صوراً لها بإطلالة أنيقة، حيث تألقت بفستان نيلي براق بتصميم ضيق أظهر نحافتها.

ورغم تميز هذه الإطلالة، لفتت دنيا الأنظار بشكل وجهها حيث رأى بعض المتابعين أن خسارة الوزن أثرت في ملامحها.

وعلق متابع: «كفاية رجيم لو سمحت، أحبك»، وأضاف آخر: «دنيا بلاش تنحفي أكتر حبوبة كنتِ أحلى بكتير»، وقال آخر: «لازم وجهك يملأ قليلاً أصبحت نحيفة أكثر من اللازم».

أغنية حلوة

هنأ الفنان اللبناني ​ناجي أسطا​ مواطنته ​نوال الزغبي​ بمناسبة أغنيتها الجديدة «بدك تسأل عليي» والتي كانت قد سُربت قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب: «مبروك الأغنية الجديدة.. إذا مسرّبة وهيك.. كيف لو أصدرتيها رسمياً.. مبروك.. الأغنية حلوة كتير وكلها حياة».

نوال الزغبي ردت على أسطا حيث قدمت الشكر له وأعادت نشر تعليقه وكتبت التالي: «شكراً يا حبيب قلبي».

وزن زائد

تواصل الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ سخريتها من أصحاب الوزن الزائد بتصريحاتها الجريئة، والتي بسببها تم إيقاف برنامجها عن التلفاز خلال شهر آب الماضي.

وكشفت عن زيادة وزنها نتيجة توقفها عن العمل وبقائها في المنزل باستمرار، وتناولها العديد من المأكولات بسبب شعورها بالملل، وأعلنت أنها ستتبع حمية غذائية صارمة لإنقاص وزنها بسرعة.

وعبّرت عن عدم قدرتها على الالتزام في نظامها الغذائي الجديد، وكتبت: «بلغبط لغبطة السنين في الدايت، يا لهوي يا لهوي.. اللي يزعل هو حر الموت أحسن من التخن».

وأرفقت التعليق بصورة دجاجة تقف على الميزان وتنظر إلى جسمها المنتفخ.

كذب كذب

بعد انتشار أخبار عن عودة الفنان المصري ​أحمد سعد​ إلى طليقته ​سمية الخشاب​، نفى الأول هذا الأمر، مؤكداً أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وعلّق على كلام منسوب للخشاب تتحدث فيه عن عودة العلاقة بينهما قائلاً: «كذب كذب، أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش إلى وراء خالص، ولا بفكر فيه ونفسي ننسى المرحلة دي بقى، ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي».

من جهتها، نفت الخشاب الكلام المنسوب لها، وقالت: «حدث لغط لدى البعض بسبب ظهوري في أحد البرامج التليفزيونية وعندما وجه لي سؤال حول علاقتي بسعد حالياً، قلت: إن علاقتنا كويسة وأحياناً بيتصل بيا لسؤالي عن بعض الأشياء، وهو ما لا يعني أبداً أننا عدنا إلى بعض مرة أخرى».

عودة محمودة

عادت الممثلة المصرية ​سوسن بدر​ لنشاطها الفني مرة أخرى، بعد تعرضها لإصابة بالركبة أجرت على أثرها عملية جراحية دقيقة.

ونشرت صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد، وعلقت: «تاني تاني رجعنا للشغل تاني، ألف حمد وشكر ليك يارب، بروفات مسلسل جديد ادعولنا».

وحرص عدد من النجمات على الترحيب بعودتها، ومنهن منى زكي، التي كتبت لها: «الحمد لله على سلامتك حبيبتي».

بردانة أنا

أثنت الفنانة ​لطيفة التونسية​ على أداء الممثل اللبناني ​وسام حنا​ في مسلسل «بردانة أنا»، وكتبت له: «أكثر من رائع كعادتك في بردانة أنا»، ليرد عليها قائلاً: «عيوني على هالشهادة يلي بعتز فيها من فنانة بموت بصوتها وإحساسها وشخصيتها».

مبروك للقمر

عبرت الفنانة المصرية زينة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته مواطنتها ريم البارودي من خلال مسلسل «قيد عائلي»، والتي أشاد الكثير من النقاد والمشاهدين بأدائها، خاصةً في مشاهدها المؤثرة بهذا العمل.

ونشرت صورة لريم من هذا العمل، وعلقت قائلة: «هايلة وعظيمة وإحساسك رهيب.. مبروك للقمر.. كل ما أفتح حاجة ألاقي ريم البارودي، تريند مبروك يا حبيبتي.. مكسرة الدنيا كالعادة».

الصاع صاعين

مرة جديدة، لم تتمكن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تحمل التعليقات السيئة التي تحتوي على بعض الإهانات والشتائم التي يتركها بعض المتابعين فردت كعادتها الصاع صاعين ولم تسكت عن الأمر.

وفي التفاصيل، نشرت هيفاء صورة لها وتركت إحدى متابعاتها تعليق: «أنتِ وسخة»، فردت هيفاء ببرودة أعصاب وعلى الفور: «أكيد أكيد مش أوسخ منك».

وهي ليست المرة الأولى التي ترد فيها على منتقديها بل اعتادت على الرد عليهم بنفس مستوى الكلام والإهانات والسباب.

امرأة مستقلة

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة لها وجهت فيها رسالة خاصة بها وأنها سعيدة لأنها أصبحت امرأة مستقلة، كما وجهت إلى النساء بشكل عام رسالة أكدت فيها أنهن يجب أن يكن قويات في مواجهة الحياة.

ورغم أنها كانت قد أغلقت التعليقات على كل صورها السابقة بعد الهجوم عليها من متابعيها بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة الأخير إلا أنها فتحت التعليقات في هذه الصورة لتتلقى هجوماً من الكثير من الجمهور، حيث قام أحد متابعيها بإحراجها بتوجيه سؤال في أحد التعليقات قائلاً: «لما أنتي واثقة في نفسك بتقفلي التعليقات ليه؟».