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سجن شاب صالح حبيبته بباقة زهور مسروقة

| وكالات

الخميس, 10-10-2019

ألقت شرطة مدينة كيميروفو بجنوب غربي سيبيريا في روسيا القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، قام بسرقة باقة من الزهور يبلغ ثمنها نحو 156 دولاراً لمصالحة حبيبته.
ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لإدارة الشرطة المدينة فإن الشاب توجه إلى أحد محال بيع الورود لشراء باقة من الزهور لمصالحة حبيبته بعد خلاف نشأ بينهما، وبعد أن قام صاحب المحل بتجهيز الباقة وتسليمها إليه، تظاهر الشاب بتفحصها لمعرفة ما إذا كانت ستعجب محبوبته أم لا، ثم أخذها ولاذ بالفرار.
وقام صاحب المحل بإبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على الشاب فوراً وهو يتجول بأحد شوارع المدينة وبحوزته باقة الزهور، واعترف الشاب أنه أراد إهداءها لحبيبته، اعتذاراً منه إثر خلاف نشأ بينهما، إلا أنها رفضت اعتذاره، فأخذ الباقة ليعود إلى بيته.

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