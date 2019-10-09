49 حادث سير الشهر الماضي … أكثر من 21 مليون ليرة قيمة المخالفات المرورية في حماة في 9 أشهر!

بيَّنَ رئيس فرع المرور في حماة العقيد وليد العجيلي لـ«الوطن»، أن عدد الحوادث المرورية التي وقعت في حماة بلغ 49 حادثاً في الشهر الماضي، ما أسفر عن وفاة شخصين، مبيناً أن السرعة الزائدة والقيادة الرعناء ومحاولة التجاوز هي من أهم أسباب تلك الحوادث.

وأوضح العجيلي أن عدد الحوادث المرورية المكتشفة بلغ 36 وغير المكتشفة 13 حادثاً. على حين بلغ عدد الضبوط المنظمة بالمخالفات 3833 ضبطاً، وعدد الآليات التي حجزت 201 والدراجات النارية المحجوزة 435 دراجة، والمذاع البحث عنها 3 سيارات، وبلغت قيمة المخالفات المصالح عليها مليوناً و882 ألف ليرة.

ورداً على سؤال لـ«الوطن» حول أبرز المخالفات المرورية التي ارتكبها أصحاب السيارات وسائقوها خلال الشهر الماضي، بيَّنَ العجيلي أنه تم تسجيل مخالفات خطرة، منها: قيادة المركبة قبل الحصول على إجازة سوق وعددها 106 وغرامة كل منها 25 ألف ليرة تسدد قضائياً. وقيادة مركبة بإجازة لا تخول صاحبها القيادة وعددها 7 وغرامة كل منها 15 ألف ليرة وتسدد قضائياً أيضاً.

وتجاوز إشارة ضوئية وعددها 103 ومرور باتجاه ممنوع وعددها 130 مخالفة. وقيادة مركبة من غير الفئة د1 ود2 بإجازة لا تخول المخالف قيادتها وعددها 26 مخالفة. وتجاوز حدود السرعة بوساطة الرادار مابين 10 – 20 كم/سا وعددها 741 مخالفة. واستعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة وعددها 26 مخالفة. وقيادة دراجات نارية من دون لوحات وعددها 202 مخالفة. وحجب رؤية 143 مخالفة وزيادة بعدد الركاب 171 مخالفة ومبيت شاحنات في الشارع العام 50 مخالفة.

وأما عن عدد الحوادث المرورية والمخالفات المرتكبة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الثامن فبيّن العجيلي أن عدد الحوادث بلغ 372 حادثاً أسفر عنها وفاة 25 شخصاً، والمكتشفة منها 290 وغير المكتشفة 85 حادثاً.

على حين بلغ عدد المخالفات المنظمة بضبوط 28620 والآليات المحجوزة 1376 والدراجات النارية 2439 والمذاع البحث عنها 50 آلية.

وبلغت قيمة المخالفات المصالح عليها أكثر من 19 مليون ليرة.

وعن أبرز المخالفات المرتكبة في الفترة ذاتها قال العجيلي: أبرزها قيادة مركبة قبل الحصول على إجازة سوق وعددها 366 مخالفة.

وتركيب حجب رؤية وعددها 1725 وقيادة رعناء وعددها 49 واستخدام الهاتف المحمول وعددها 356 وتجاوز الإشارة الضوئية وعددها 1079 وزيادة بعدد الركاب وعددها 1636 وتجاوز حدود السرعة مابين 10-20 كم/سا تم رصدها بالرادار وعددها 4817 مخالفة.

وأهاب العجيلي بمالكي الآليات وسائقيها الالتزام بقانون السير وعدم ارتكاب أي مخالفة، حرصاً على سلامتهم من الحوادث المرورية المؤسفة.