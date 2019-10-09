السماح لمن صدرت بحقهم مذكرة بحث بدخول البلاد لطيّها … إجراءات جديدة في معاملة الوحيد

كشفت مصادر في إدارة التجنيد العامة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل معاملات الوحيد وخصوصاً للمقيمين خارج البلاد، موضحة إمكانية منحهم موافقة سفر بعد إحالة إضبارة الوحيد للجهات المختصة للتحقق من كونه وحيداً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت المصادر أنه بالإمكان للمغترب الوحيد المتخلف القدوم للبلاد مع كف البحث عنه إلى أن يتم التأكد من كونه وحيداً.

واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء سهل كثيراً على المغتربين الوحيدين وخصوصاً في الدول التي ليس فيها سفارات، وأكد أنه تم إلغاء اعتماد وثيقة ضبط شرطة الموقعة من مختار الحي والشهود والاستعاضة عنها بالبيان العائلي الصادر من الأحوال المدنية.