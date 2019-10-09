الأولى

السماح لمن صدرت بحقهم مذكرة بحث بدخول البلاد لطيّها … إجراءات جديدة في معاملة الوحيد

| محمد منار حميجو

الخميس, 10-10-2019

كشفت مصادر في إدارة التجنيد العامة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل معاملات الوحيد وخصوصاً للمقيمين خارج البلاد، موضحة إمكانية منحهم موافقة سفر بعد إحالة إضبارة الوحيد للجهات المختصة للتحقق من كونه وحيداً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت المصادر أنه بالإمكان للمغترب الوحيد المتخلف القدوم للبلاد مع كف البحث عنه إلى أن يتم التأكد من كونه وحيداً.
واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء سهل كثيراً على المغتربين الوحيدين وخصوصاً في الدول التي ليس فيها سفارات، وأكد أنه تم إلغاء اعتماد وثيقة ضبط شرطة الموقعة من مختار الحي والشهود والاستعاضة عنها بالبيان العائلي الصادر من الأحوال المدنية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 10-10-2019

في مسعى لخلق واقع أمني متدهور … تصعيد إرهابي في إدلب وحلب والجيش يرد

الخميس, 10-10-2019

الفرصة الأخيرة

الخميس, 10-10-2019

تفاءلوا

الخميس, 10-10-2019

أوسي: الأجواء إيجابية ونتمنى تتويجها باتفاق للتصدي للخطر التركي

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock