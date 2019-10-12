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غواص يحرم سمكة قرش من أسنانها

| وكالات

الأحد, 13-10-2019

هاجمت سمكة قرش بيضاء ضخمة مفترسة، أحد هواة السباحة تحت الماء بالقرب من ساحل ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفقدت عدداً من أسنانها.
وتفيد صحيفة Los Angeles Times، بأن المواطن داني ماكدانيل من سكان مدينة سان دييغو، كان على متن قارب من نوع كاياك عندما شعر بدفعة قوية من الجهة الخلفية، ورأى رأس سمكة قرش بيضاء ضخمة وقد غرزت أسنانها في جسم القارب، وتهزه بقوة بحيث تغير اتجاهه 180 درجة، وفجأة تركته واختفت.
واتضح لاحقاً أن اثنين من أنيابها علقا في جسم القارب، طول كل منهما 5 سم، وطول سمكة القرش نفسها بحسب الغواص 5-6 أمتار. ويؤكد ماكدانيل أنه لأول مرة يواجه مثل هذه السمكة الضخمة خلال العشرين سنة التي يمارس فيها هوايته المفضلة.
وتعرف سمكة القرش البيضاء بأنها آكلة لحوم البشر، وهي أحد أضخم أنواع الأسماك المفترسة في العالم. وطولها عادة 4.6-4.8 أمتار، وهي أخطر أنواع سمك القرش على الإنسان.

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