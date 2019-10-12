سلة النصر تقلع بمدربها الجديد الشاهين

على الرغم من المحاولات البائسة واليائسة التي قامت بها سلة نادي النصر الموسم الماضي غير أنها لم تفلح في إعادة الأمور إلى نصابها واللعبة إلى الواجهة، ويبدو أن محاولات العطارين لن تصلح ما أفسده الدهر في مفاصل اللعبة، والتي لم تتمكن من الوصول إلى حالة مثالية من الاستقرار، وخاصة بعدما هبط الفريق لمصاف الدرجة الثانية في الدوري الفائت، ولم يتمكن من تسجيل حضور طيب، وقدم الفريق مستويات غير مرضية، هذه النتائج ساهمت في عدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة، وخاصة أن الفريق شهد هجرة كبيرة بكوادره ولاعبيه منذ بداية الأزمة، هذه النتائج تركت صدى عند إدارة النادي التي تعاملت معها بردة فعل وصفها الكثيرون بالإيجابية، حيث عقدت اجتماعاً مطولاً مع كوادر اللعبة بالنادي، ووضعت يدها على مكامن الخطأ التي تعاني منه اللعبة بشكل عام، وارتأت بعد دراسة متأنية ضرورة إعادة ترتيب أوراق اللعبة على أسس سليمة، والتأسيس لانطلاقة قوية للعبة على أمل العودة لدوري الأضواء وتسجيل حضور طيب في الاستحقاقات المقبلة.

تعاقد جيد

على ضوء هذا الواقع قررت الإدارة بعد هذه النتائج المخيبة للآمال التي خرج بها الفريق، فتح قناة اتصالات مع بعض المدربين الوطنيين من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة وإعادته للواجهة، واتجهت بوصلتها نحو العديد من المدربين الشباب لقيادة الفريق، ووجدت بعد دراسة متأنية ضالتها بالتواصل مع المدرب الشاب مجد شاهين لقيادة الفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع سلة نادي الفيحاء قبل أيام قليلة، وهو من المدربين المتميزين الذين كانت لهم بصمات جيدة مع سلة الجيش لكونه يعمل كمساعد للمدرب خالد أبو طوق منذ سنوات، وحقق ألقاباً مشرقة لسلة الجيش، كما سبق له أن درب فريق شباب الجيش، وسجل حضوراً جيداً في جميع مشاركاته، وبدأ الشاهين أول مران له مع الفريق في الأسبوع الماضي، وحسب بعض المصادر فإن الإدارة منحت الشاهين كامل الصلاحية لانتقاء من يراه مناسباً من اللاعبين لضمه لصفوف الفريق، وخاصة أنه قادر على ضم أكثر من لاعب من كوادر سلة الجيش الذين ترغب الإدارة في الاستغناء عنهم على سبيل الإعارة.

تعاقد جديد

العودة لدوري الأضواء وتسجيل حضور طيب يتطلب توافر العديد من مقومات العمل، أبسطها وجود لاعبين من مستوى عال، إضافة إلى توفر الحصص التدريبية المنتظمة، ووجود متابعة جيدة لكل صغيرة وكبيرة بالفريق، ويتطلع القائمون على اللعبة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين وحسب بعض المصادر فإن نية الإدارة تتجه للتعاقد مع أحمد سرور، وجود طباخ وهما لاعبان متميزان سيتم التعاقد معهما على سبيل الإعارة من نادي الجيش، وتم أيضاً تكليف المدرب وليد مصطفى بمهمة مساعد أول للمدرب، فيما بقيت مهمة الإشراف للسيد خالد القحف الذي يتولى أيضاً مهمة تدريب فريقي الأشبال والناشئين بالنادي.

تعاون

تسعى الإدارة الحالية إلى تقديم كل ما يتطلبه الفريق من دون أي تقصير، وهي متعاونة لدرجة كبيرة في سبيل تأمين المناخات التحضيرية المناسبة للفريق والعودة به لدوري الأضواء الموسم بعد القادم.