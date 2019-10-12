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«بيان الحركة» يعرقل مناقشة رسائل الدكتوراه … وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: ستتم مراسلة «الهجرة والجوازات» لتسهيل منحه

| فادي بك الشريف

الأحد, 13-10-2019

طالب طلاب الدراسات العليا بإلغاء أو تعديل قرار مجلس التعليم العالي القاضي بمنعهم مغادرة البلاد إلا بموافقة المشرف وعميد الكلية وألا تزيد مدة السفر على ثلاثة أشهر في الكليات التطبيقية وأربعة في النظرية في السنة منفصلة أو متصلة مع التشديد على فصل طالب الماجستير الأكاديمي والدكتوراه إذا غادر القطر أكثر من المدة المحددة.
واعتبر الطلاب أن هذا القرار من شأنه أن يعزز عدم الثقة بالأستاذ الجامعي المشرف على الطالب بموضوع مدى تواصل الطالب مع الأستاذ، ناهيك عن المخالفات الدستورية والقانونية لهذا القرار. وطالب الطلاب في حال تم التمسك بقرار الوزارة، بمخاطبة إدارة الهجرة والجوازات عبر وزارة الداخلية لمنح بيان حركة للطلاب الذين سيناقشون رسائل الدكتوراه والماجستير.
وأكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لـ«الوطن» أنه لا تراجع عن القرار، مشيراً إلى متابعة الأمر من مختلف حيثياته مع مراسلة الهجرة والجوازات لتسهيل منح وثيقة الحركة اللازمة للراغبين في مناقشة أطروحاتهم.

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