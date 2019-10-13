رياضة

منتخبنا كما نريده ونتمناه

| فاروق بوظو

الإثنين, 14-10-2019

مساء غد الثلاثاء سيخوض منتخبنا الوطني الجولة الثالثة له مع منتخب جوام الذي كان وما زال المنتخب الأضعف أداء ونتيجة ضمن مجموعتنا الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة بعدها من خلال الإثني عشر منتخباً آسيوياً لإمكانية بلوغ ما يجب أن نسعى ونطمح لتحقيق التأهيل إلى كل من المونديال الكروي القادم التي ستستضيفه قطر بعد أكثر من عامين من الآن ونهائيات الكأس الآسيوية التي ستستضيفها الصين الشعبية منتصف عام (2023).
إن فوزنا السهل اليسير في لقاء الغد وتحقيقنا للنقاط التسع ضمن مجموعتنا الآسيوية الأولى يجب ألا يغيبا عن طموحنا لتحقيق الفوز على المنتخب الصيني في أهم لقاء من لقاءات مجموعتنا هذه، مع الإشارة إلى أن الأداء لم يكن مقنعاً أمام منتخب المالديف يوم الخميس الفائت فكان الفوز بصعوبة مع جملة من الملاحظات والأخطاء.
وذلك بهدف الحضور في المركز الأول لهذه المجموعة… ولن يتحقق ذلك إلا من خلال اللعب بكل الرجولة والجدية وحتى الإبداع في لقائنا القادم معه وخاصة أننا نتنافس معاً من أجل التأهل المباشر للدور النهائي الذي يكفل لنا تحقيق ما يجب أن نسعى إليه لبلوغ نهائيات كل من كأس المونديال والكأس الآسيوية القادمة.
إن المطلوب من اتحادنا الكروي الحالي ومن إدارة ومدربي منتخبنا الوطني بذل كل الجهد من أجل الإعداد المتواصل لبلوغ ما نريد ونطمح لتحقيقه آسيوياً، وخصوصاً أن منتخبنا يضم حالياً مجموعة من المواهب الكروية المحترفة التي تملك الكفاءة والمقدرة على تحقيق ما تسعى إليه جماهيرنا من رغبة أكيدة في بلوغ ما نتمناه آسيوياً ومونديالياً.
وبعد.. فلقد كتبت في زاويتي اليوم ما نطمح له ونسعى لتحقيقه في هذا المجال وخصوصاً أنني في يوم لقائنا مع منتخب غوام لن تتاح لي فرصة متابعة المباراة بسبب وجودي في اليوم نفسه الثلاثاء في الصين الشعبية تلبية لدعوة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحضور الاجتماع الرسمي للجنة الحكام الآسيوية التي كنت رئيساً ومستشاراً لها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن!

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