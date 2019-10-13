برجك اليوم – الاثنين 14 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تجذب الأنظار إليك اليوم وتكون محبوباً من الكثيرين، تمارس سحرك بتفاؤل، وربما يسطع نجمك اليوم وسط مناسبات مهمة وتزداد شعبيتك في المجال الاجتماعي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تكتشف بعض المسيئين حولك أو تكتشف حقيقة بعض الأشخاص الذين منحتهم ثقتك ولم يكونوا جديرين بالثقة، فتأكد مما تسمع قبل أن تحكم أحكاماً متسرعة ناتجة عن حساسية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت نشيط وتفتح أبوابك العاطفية والعائلية للتعارف واللقاءات وتركز جهودك في الكلام عن مشاعرك لتوضيح آرائك لأنك تعيد بناء علاقاتك على أسس سليمة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت عنيد هذا الشهر ومتمرد وتود لو يمشي الكون على مزاجك وتبدو مشككاً وغيوراً، وقد تسكنك عدائية وتتجلى على كل الجبهات تجنب خلافاً أو فراقاً أو قطيعة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب استشر محامياً أو مختصاً إذا كنت تفكر بجديد، قد يغير حياتك وخاصة أنك تقوم بواجباتك والتزاماتك من دون أن تشكو أو تحتج، وإذا كنت تريد أن تسوق مواهبك ومهاراتك فأنت في أيام جيدة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تنتظر الكثير من المساعدات سواء من أصدقاء أو من أحبة أو من مديرين يثقون بك، والمساعدات موجودة ولكن يجب أن تطلبها أو تبحث عنها وعمن يحبك ومن تثق به حقيقة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اليوم للتبديل أو التأجيل فنظم وقتك وكن أهدأ في نزاعاتك على المستوى الشخصي، وربما تعاني من صعوبة في الاتصال والتفاهم مع المحيط والسبب هو حساسيتك المفرطة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تنشغل بمسؤوليات إضافية وقد تزيد بسبب انشغالك بأمور اجتماعية على حساب العمل أحياناً وهذا ما لا أنصحك به بل نظم وقتك لهذا وذاك وحدد الضروري وأنجزه قبل نهاية اليوم.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أيام قد تحمل الفرح وتستدعي منك توضيحات لرفع مستوى الحوار والتأهب للدخول إلى جديد، فأنت تتميز هذا اليوم بالمحبة والرغبة في التواصل والاتزان النشيط.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تضطر إلى مضاعفة الجهود لأجل ضبط الأوضاع وتبحث عن حلول واقعية لأمور عائلية، وقد تواجه بعض العراقيل وشيئا من المنافسة من مصلحتك أن تخفف من الضغوطات.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط هذا شهر جيد وكل ما يلزمك فيه هو أن تنسى مضايقاتك وتباشر العمل بمحبة وتفاؤل، وتجلس إلى جانب العائلة لأنك تشعر بالأمان وتمنحهم السعادة ويمنحونك المحبة.