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مصدر عراقي: لا يوجد أي تأكيد رسمي لتسليم «قسد» إرهابيين لبغداد

| روسيا اليوم

الإثنين, 14-10-2019

أعلن مصدر في وزارة الدفاع العراقية، أنه «لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن يؤكد استلام العراق إرهابيين من «قوات سورية الديمقراطية- قسد».
وقال المصدر لـ«روسيا اليوم»: «نؤكد عدم وجود أي شيء رسمي بهذا الخصوص، ولم يفاتح العراق حتى اللحظة في الأمر».
وأضاف: «فاتحتنا قوات سورية الديمقراطية في نيتها تسليمنا بعض الإرهابيين، إلا أنها نفت وأكدت أنه لا يوجد أي شيء مما أشيع في وسائل الإعلام»، موضحاً «لو كانت هناك صفقة لاستلامهم، لكنا صرحنا وبشكل رسمي».
وأشارت وسائل إعلام دولية إلى تولي القوات الأمريكية المسؤولية عن بضعة عشرات من المسلحين الخطرين المعتقلين لدى القوات الكردية في سورية، ونقلهم جميعاً إلى العراق.
في سياق آخر أفاد مصدر أمني عراقي أمس بانفجار سيارة مفخخة في قضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار غربي البلاد، أسفر عن مقتل ضابط وجنديين.
وقال المصدر إن «سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الضبعات التابعة لقضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، أسفر عن مقتل ضابط وجنديين إثنين»، وأشار إلى أن «التفجير استهدف سيارة تابعة للجيش العراقي». ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.
وشهدت المنطقة انتشاراً أمنياً كثيفاً، فيما أعلن عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب والجهة التي تقف وراء الحادث.

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