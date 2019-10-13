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تعليم اللغة الإيطالية في دمشق.. وبولندا تدخل على خط الإيفاد … الفاهوم: رفع مقاعد الدراسات العليا للجامعات الخاصة إلى 30 بالمئة

| فادي بك الشريف

الإثنين, 14-10-2019

كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا سحر الفاهوم عن صدور قرار من مجلس التعليم العالي برفع نسبة مقاعد الماجستير والدراسات العليا لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة للجامعات الخاصة والافتراضي والتعليم المفتوح.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت الفاهوم أن ذلك يأتي ضمن إطار اهتمام الوزارة بفتح المجال لمختلف أنماط التعليم والتفاضل بين الطلاب على حساب المعدل ومقدرة الطالب، علماً أن آلية القبول أصبحت بمعدل 70 بالمئة للجامعة الأم و30 بالمئة للافتراضي والخاص والمعاهد العليا وغير السوري والحكومي والمفتوح.
كما كشفت الفاهوم أيضاً عن مباحثات مع الجانب الإيطالي لافتتاح مركز لتعليم اللغة الإيطالية في جامعة دمشق على أن يتم توقيع اتفاق رسمي وتأطير العمل ضمن برنامج تنفيذي.
وأشارت الفاهوم إلى مناقشة الأمر مع القنصل الإيطالي للاتفاق على حيثيات الموضوع وتطبيقه في سورية مع تأمين مختلف التجهيزات اللازمة والمستلزمات ودراسة الأمر بشكل مفصل، معلنة عن رغبة جادة من الجانب الإيطالي لتعليم اللغة.
وفيما يتعلق بموضوع المنح أكدت الفاهوم أن بولندا دخلت على خط تقديم المنح للطلاب السوريين بعدد من المقاعد مع إمكانية زيادة العدد في العام القادم، علماً أن المنح مستمرة إلى الهند بمعدل ألف منحة سنوياً وإلى إيران والصين وروسيا وعدة دول أخرى لقبول الطلاب السوريين لاستكمال الدراسة لديها.

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