العدوان السعودي يمنع قافلة إغاثة من دخول مدينة الدريهمي اليمنية المحاصرة

منعت قوى العدوان السعودي أمس قافلة إغاثة ترعاها الأمم المتحدة من الدخول إلى مدينة الدريهمي المحاصرة في محافظة الحديدة اليمنية بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي.

وأوضح موقع «المسيرة نت» اليمني أن العدوان ومرتزقته يحاصرون المدنيين داخل مدينة الدريهمي بشكل خانق ويقصفونها بشكل مستمر منذ أكثر من عام في ظل صمت الأمم المتحدة ومنظماتها تجاه ما يحصل للمواطنين اليمنيين من جرائم قتل وانقطاع الأدوية الضرورية والمواد الغذائية التي تسببت بوفاة عشرات اليمنيين.

وكان مرتزقة العدوان استهدفوا في وقت سابق أمس بشكل مكثف بالأسلحة الرشاشة وسط وجنوب وشمال الجاح في مديرية بيت الفقيه كما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة تجاه حارة الضبياني وفندق القمة وسيتي ماكس وشارع الـ50 بمدينة الحديدة.

إلى ذلك استشهد مواطن يمني بنيران العدوان السعودي ومرتزقته على محافظة الضالع بالتزامن مع تواصل خرق العدوان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «مواطناً استشهد إثر استهداف مرتزقة العدوان منزلاً في منطقة الفاخر في مديرية قعطبة في محافظة الضالع».

كما أفاد المصدر بأن مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي على حين شن طيران العدوان غارتين على منطقة مران في مديرية حيدان وشن 17 غارة على منطقتي مجازة وطخية قبالة عسير.